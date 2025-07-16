櫃買永續債全年1200億發行目標 估7-8月提前達陣

櫃買中心今年以來永續債已發行34檔，發行金額為新台幣1105.05億元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日公告，今年以來永續債已發行34檔，發行金額為新台幣1105.05億元，而櫃買全年目標為發行40檔、發行金額達1200億元，目前成績已經極為接近。且因有7家發行人陸續取得資格認可、可望於近期陸續發行，因此預估7至8月就可達到全年目標。

櫃買持續推行永續發展債券。今年截至昨日（15日），永續債流通在外發行檔數為234檔，發行餘額為新台幣7018.92億元。

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根據櫃買公告，今年截至15日止，已發行26檔綠色債券，發行總金額為新台幣990.4億元，包含高雄市政府發行新台幣25億元、台積電發行新台幣456億元、台電發行新台幣188.1億元等，近期並有臺灣土地銀行、意德士科技、韓國水力及核能公司分別取得資格認可。

至於可持續發展債券部分，今年截至15日止，已發行6檔，發行總金額為新台幣52.65億元，包含桃園市政府發行新台幣12億元等，近期並有渣打銀行、中華電信、永豐商業銀行分別取得資格認可。

而國內社會責任債券截至15日止，已發行2檔，發行總金額為新台幣62億元；可持續發展連結債券（SLB）截至15日，在外流通共計6檔，發行餘額為新台幣159億元。

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