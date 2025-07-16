晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

櫃買永續債全年1200億發行目標 估7-8月提前達陣

2025/07/16 14:47

櫃買中心今年以來永續債已發行34檔，發行金額為新台幣1105.05億元。（資料照）櫃買中心今年以來永續債已發行34檔，發行金額為新台幣1105.05億元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日公告，今年以來永續債已發行34檔，發行金額為新台幣1105.05億元，而櫃買全年目標為發行40檔、發行金額達1200億元，目前成績已經極為接近。且因有7家發行人陸續取得資格認可、可望於近期陸續發行，因此預估7至8月就可達到全年目標。

櫃買持續推行永續發展債券。今年截至昨日（15日），永續債流通在外發行檔數為234檔，發行餘額為新台幣7018.92億元。

根據櫃買公告，今年截至15日止，已發行26檔綠色債券，發行總金額為新台幣990.4億元，包含高雄市政府發行新台幣25億元、台積電發行新台幣456億元、台電發行新台幣188.1億元等，近期並有臺灣土地銀行、意德士科技、韓國水力及核能公司分別取得資格認可。

至於可持續發展債券部分，今年截至15日止，已發行6檔，發行總金額為新台幣52.65億元，包含桃園市政府發行新台幣12億元等，近期並有渣打銀行、中華電信、永豐商業銀行分別取得資格認可。

而國內社會責任債券截至15日止，已發行2檔，發行總金額為新台幣62億元；可持續發展連結債券（SLB）截至15日，在外流通共計6檔，發行餘額為新台幣159億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財