美關稅未定 已56家、1417人因關稅戰放無薪假

勞動部最新統計，已有56家事業單位表明因關稅影響實施減班休息，較上期增加56家、人數達1417人。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國關稅開獎持續中，但台灣的關稅尚未明朗，勞動部持續關注各事業單位因美國關稅戰影響、實施減班休息（無薪假）的情形，根據最新統計，已有56家事業單位，表明因關稅影響實施減班休息，較上期增加56家、人數達1417人。

勞動部今（16）日公布勞雇雙方協商減少工時統計，共179家、3196人實施減班休息，較上期（7月1日）公布的171家、2878人，本次家數增加8家，人數增加318人。但較去年同期（113年7月16日）的228家、3861人，本期減少49家、665人。

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勞動部指出，本期新增的無薪假家數及人數，仍多集中在製造業，包括金屬機電工業新增374人、資訊電子工業增23人，化學工業則減少59人。增加人數較多的也僅有數十人，包括金屬機電工業中的２家機械設備製造廠商，分別新增60多人及80多人，都因訂單因素再度實施減班休息。

值得注意的是，勞動部密切監控各地事業單位受美國關稅影響營運的狀況，此次調查共有56家、1417人，明確表達是受關稅因素影響營運，較上期增14家、181人，勞動部指出，對於受關稅影響營運的業者及勞工，均已提供充電再出發計畫、僱用安定措施等協助方案，勞動部勞動力發展署各分署也已與業者及個別勞工聯繫。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資（2萬8590元），實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

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