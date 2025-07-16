焦點股》飛捷：法人曝光獲利預期 股價急拉

飛捷受惠於美國專案持續挹注下半年營運，法人預估今年每股稅後盈餘可望達到7.17元、年增3.46%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠飛捷（6206）受惠於美國專案持續挹注下半年營運，法人預估，儘管飛捷美國營收比重超過8成，可能受到新台幣升值影響財報表現，但今年每股稅後盈餘（EPS）仍可望達到7.17元、年增3.46%，帶動飛捷今日盤中股價急拉，截至中午12時1分暫報139.5元，漲幅5.28%，成交量1萬1135張。

法人預估，銷售情報時點系統（POS）市場預計在2025年至2037年的年均複合成長率為10.2%。飛捷因應即將面臨的關稅挑戰，持續擴大的美國市場業務規模，開發新的非接觸式支付與自助結帳系統產品，以因應市場需求，同時加強與主要客戶的合作關係，穩定營收來源。

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此外，飛捷也積極提高內部管理效率，以應對匯率波動帶來的風險。法人認為，下半年的川普關稅可能會對零售、餐飲為主要客群的美國POS貿易造成不小壓力，預期將減少消費市場需求，進而抑制供應商毛利。儘管如此，非接觸式支付市場的需求仍有增加趨勢，該產業預期能夠保持穩定的成長潛力。

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