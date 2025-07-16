焦點股》新紡：輝達總部效應再起 股價大漲

新光紡織旗下資產前景備受看好，帶動股價大漲。（新光紡織提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕新紡（1419）受惠於輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科，可望提振周邊房地產專案，公司前景持續備受看好，激勵今日盤中股價高點觸及62.1元，一度大漲6.7%，截至上午11時38分暫報61.5元，漲幅5.67%，成交量1153張。

新紡規劃，公司位在附近的1.3萬坪土地，除了目前租給新光醫院作為行政大樓用途的1000多坪土地已公開標售之外，剩餘土地將朝著「只租不賣」的方向規劃，而且還會繼續努力爭取都市更新機會。

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新紡企業基本面重點在於該公司營運結構與營收組成，可分為營建事業部、行銷事業部（布料外銷）、零售事業部（台灣精品通路）。目前布料外銷佔比達61%，零售佔30%，台灣通路與租賃收入佔9%。

新紡持續密切觀察全球外在環境變化，有助於即時因應不確定性因素。目前該公司在台產線稼動率維持7至8成，營運狀況穩定，印尼新廠預計2027年完工，初步規劃作為染整布廠，未來視合作夥伴情形適當調整生產品項。

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