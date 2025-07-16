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ChatGPT當機！ OpenAI回應了

2025/07/16 11:52

今日有許多網友在上午登入ChatGPT發現出現錯誤畫面，國外也有災情傳出，OpenAI稍早回應正在處理中。（彭博）今日有許多網友在上午登入ChatGPT發現出現錯誤畫面，國外也有災情傳出，OpenAI稍早回應正在處理中。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新創公司OpenAI的ChatGPT是現代許多人愛用的工具之一，今日有許多網友在上午登入發現網站出現錯誤畫面，國外也有災情傳出，OpenAI稍早回應正在處理中。

根據監測網站DownDetector統計，台灣時間早上9點後，與ChatGPT相關的錯誤回報量大幅飆升。（圖擷取自Downdetector）根據監測網站DownDetector統計，台灣時間早上9點後，與ChatGPT相關的錯誤回報量大幅飆升。（圖擷取自Downdetector）

根據監測網站Downdetector數據統計，台灣時間上午9時許，ChatGPT相關的錯誤回報量急遽飆升，美國地區也有3400人通報故障，日本、英國也有災情傳出，許多網友在網路論壇PTT抱怨「我以為是我的問題還一直找方法解決」、「手機版可以，電腦版掛了」，指出自己使用的付費版也無法正常使用。

OpenAI官方回應「我們發現用戶在使用受影響的服務時遇到錯誤率上升，正在努力實施緩解措施。」（圖擷取自OpenAI）OpenAI官方回應「我們發現用戶在使用受影響的服務時遇到錯誤率上升，正在努力實施緩解措施。」（圖擷取自OpenAI）

對此OpenAI官方回應「我們發現用戶在使用受影響的服務時遇到錯誤率上升，正在努力實施緩解措施。」

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