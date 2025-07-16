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美媒點名台灣關稅要開獎了！曝沒收到川普通知函「背後有含意」

2025/07/16 12:36

台灣目前仍未收到川普關稅通知。（彭博資料照）台灣目前仍未收到川普關稅通知。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普川普（Donald Trump）陸續向各國祭出對等關稅信，並將於8月1日正式生效，但台灣迄今仍未收到通知，而《政客》（Politico）表示，真正更接近達成協議的，是那些尚未收到通知函的國家，並點名台灣、瑞士與印度目前都有可能接近敲定協議，且有望在未來幾週內宣布。

根據《政客》報導，台灣、瑞士和印度目前均未收到關稅通知信函，但很有可能接近敲定協議，並可能在未來幾週內宣布。

川普曾多次暗示與印度即將達成協議，但具體細節仍在討論中，專門研究美印關係的前政府官員認為，川普沒有致函印度是個好兆頭，若川普真的直接發出信函，可能會激怒印度政府，導致雙方原本幾乎談妥的協議功虧一簣。

曾在川普第1任期擔任美國助理貿易代表、並參與對印度談判的林斯科特（Mark Linscott）表示，信件的內容咄咄逼人且強硬直接，「如果印度收到這樣1封信，而信中又未在某種程度上承認雙方已有進展，印方可能會覺得這有點像被打臉。」

近期川普再度暗示與印度將達成協議，並向媒體表示「我們將能進入印度市場」。印度是美國最大的貿易夥伴之一，先前4月也被川普通知將課徵對等關稅，而身為首批與美國開啟貿易談判的國家，迄今歐盟、韓國、日本、加拿大和墨西哥等貿易夥伴國，均已收到川普最新關稅稅率，印度仍未收到信函。

報導表示，無論美、印兩國公布的協議內容為何，預計僅為第1階段，更具體且全面的協議預計將於秋季達成。而在川普主導的華府，除非他本人首肯，任何協議都不算真正成立，就如他近期在美越協議最後一刻插手干預便可知。

《政客》還指出，台灣與瑞士和美國都有密切貿易往來，也是至今皆未收到關稅通知函，目前也正與美方談判，希望避免遭課高額對等關稅，以及針對關鍵產業的新關稅，例如台灣的半導體業與瑞士的製藥業。

報導表示，兩國企業都在美國進行大量直接投資，例如台積電（2330）在亞利桑那州高達1650億美元（約新台幣4.8兆元）的半導體廠投資案。

15日川普透露，目前正在與5到6個國家進行實質談判，預計8月1日對等關稅生效前會再敲定「2或3項協議」。

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