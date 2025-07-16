華爾街首聲援鮑爾！小摩CEO：聯準會獨立性至關重要

小摩執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）多次砲轟聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），並揚言要開除鮑爾，作為華爾街最具影響力的人物之一摩根大通（JPMorgan Chase）的執行長戴蒙（Jamie Dimon）週二（15日）談到相關議題時強調，聯準會的獨立性至關重要。

綜合外媒報導，在公佈完財報後的電話會議上，戴蒙表示，聯準會的獨立性絕對重要，不僅對於自己所尊重的現任主席，對於即將接班的下一任主席也是如此。戴蒙指出，玩弄聯準會可能會帶來「不利的後果」，與期望的完全相反。

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戴蒙的發言使得他成為了首位公開回應川普政府Fed主席攻擊的美國大型金融機構領袖。隨著華府與聯準會之間的矛盾持續存在，許多華爾街人士私下擔心，政治壓力會損害聯準會的信譽。

過去幾個月以來，川普一直在抨擊鮑爾，認為這名Fed主席出於政治或個人因素拒絕放鬆貨幣政策，更一度公開表明考慮撤換鮑爾，但隨後又保證不會這麼做。白宮顧問也試圖進一步向鮑爾施壓，指控聯準會的裝修工程已遠超過預算。

美國財政部長貝森特週二（15日）受訪時透露，政府已經啟動尋找下一任主席的正式程序，並認為，一旦鮑爾卸下主席身份，就應該立即辭去Fed理事會職務。

被問到對於下一屆主席人選的看法時，戴蒙表示，會拭目以待看總統會選誰，到時候各界自己就能判斷了，但也重申，聯準會必須保持獨立，這一點很重要。戴蒙隨後補充，總統川普已經表明他「不會開除鮑爾」。

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