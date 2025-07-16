晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

華爾街首聲援鮑爾！小摩CEO：聯準會獨立性至關重要

2025/07/16 11:53

小摩執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（彭博資料照）小摩執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）多次砲轟聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），並揚言要開除鮑爾，作為華爾街最具影響力的人物之一摩根大通（JPMorgan Chase）的執行長戴蒙（Jamie Dimon）週二（15日）談到相關議題時強調，聯準會的獨立性至關重要。

綜合外媒報導，在公佈完財報後的電話會議上，戴蒙表示，聯準會的獨立性絕對重要，不僅對於自己所尊重的現任主席，對於即將接班的下一任主席也是如此。戴蒙指出，玩弄聯準會可能會帶來「不利的後果」，與期望的完全相反。

戴蒙的發言使得他成為了首位公開回應川普政府Fed主席攻擊的美國大型金融機構領袖。隨著華府與聯準會之間的矛盾持續存在，許多華爾街人士私下擔心，政治壓力會損害聯準會的信譽。

過去幾個月以來，川普一直在抨擊鮑爾，認為這名Fed主席出於政治或個人因素拒絕放鬆貨幣政策，更一度公開表明考慮撤換鮑爾，但隨後又保證不會這麼做。白宮顧問也試圖進一步向鮑爾施壓，指控聯準會的裝修工程已遠超過預算。

美國財政部長貝森特週二（15日）受訪時透露，政府已經啟動尋找下一任主席的正式程序，並認為，一旦鮑爾卸下主席身份，就應該立即辭去Fed理事會職務。

被問到對於下一屆主席人選的看法時，戴蒙表示，會拭目以待看總統會選誰，到時候各界自己就能判斷了，但也重申，聯準會必須保持獨立，這一點很重要。戴蒙隨後補充，總統川普已經表明他「不會開除鮑爾」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財