焦點股》台積電：ADR勁揚 市值破29兆元

台積電股價上攻至1125元，市值破29兆元大關。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕輝達宣布銷售中國的H20人工智慧（AI）晶片獲美國政府解禁，激勵15日股價大漲逾4％，台積電ADR也勁揚3.62％，收236.95美元，帶動台積電（2330）今股價續走高，以1120元開出，一度上攻至1125元，上漲15元、漲幅約1.35％，市值破29兆元大關，達29.17兆元。

台積電昨收1110元，上漲15元，外資大買9925張，為連5買，台積電明天下午召開法說會，利多效應帶動法說會行情提早開跑。

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美國股市4大指數15日收盤漲跌互見，那斯達克指數小漲0.18％、創新高，道瓊工業指數跌436點、標普500指數下跌0.40％，費城半導體指數上漲1.27％。

輝達執行長黃仁勳宣布美國恢復該公司可對中國銷售H20的AI晶片，激勵股價大漲逾4％，收170.7美元，利多消息鼓舞AMD及美超微電腦漲幅分別超過6.4％、6.9％，台灣供應鏈預期也將受惠，台積電ADR勁揚3.62％，收在236.95美元。

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