50％關稅罩頂 巴西咖啡恐大漲 ! 路透曝 : 貿易商正爭分奪秒「搶運」

趕在川普加徵50%關稅前，貿易商爭相將巴西咖啡運往美國。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國即將於8月1日起對巴西產品實施50%的新關稅，商品貿易商正加緊在截止日期前將大量巴西咖啡運往美國。據《路透》報導，多位商品貿易商表示，他們正在爭分奪秒，力求在川普政府對巴西商品加徵50%新關稅前，「盡可能」將巴西咖啡多一點運抵美國。

最新數據顯示，6月份美國消費者物價上漲，部分原因是川普政府新關稅政策開始影響市場，咖啡價格也因此水漲船高。

請繼續往下閱讀...

為了規避即將實施的50%關稅，一些貿易商正採取緊急措施，包括在運輸途中改變航線，取消其他港口的停靠，直接將裝滿巴西咖啡的貨櫃運往美國港口。

此外，部分貿易商將原本儲存在加拿大或墨西哥等鄰國、計劃用於當地市場的巴西咖啡，轉而運往美國。與此同時，美國當地的進口商已開始調整批發價格，針對8月1日後抵達的貨物加收50%的費用。

咖啡貿易公司RGC Coffee的總經理傑夫·伯恩斯坦（Jeff Bernstein）表示，我們將一些原本要走更長航線的貨物重新安排提前運抵美國，但有些貨物實在無法加快運輸。

至於尚未從巴西出發的咖啡，目前尚無任何應對方案。

巴西供應了美國市場約三分之一的咖啡，不論是作為單一產區品項或是全球最大咖啡消費國常見混合豆的基底。美國本身僅生產約 1% 的咖啡消費量。

分析師指出，去年因產量短缺，導致咖啡原料價格暴漲70%，導致美國咖啡價格已大幅上漲。若新關稅如期實施，市場人士預期，恐將引發新一波漲價潮。

美國進口商盧卡泰利咖啡（Lucatelli Coffee）的執行長托馬斯（Steve Walter Thomas）直言，這是一種對美國企業造成傷害的稅收政策，對巴西或巴西總統盧拉毫無影響。他表示，對像我這樣的進口商來說，這50%的關稅是一個生存威脅。

美國全國咖啡協會 （National Coffee Association） 對此項關稅不予評論，但表示「咖啡是美國人日常生活與經濟的一部分」，指出3分之2的美國成年人每天喝咖啡。該協會已要求川普政府將咖啡從對巴西徵收關稅的清單中排除。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法