各國央行狂掃黃金！「這原因」正從倫敦轉向自家礦坑

全球央行正加速儲備黃金，並掀起一股「本地採購」的新趨勢。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕地緣政治風險升溫與外匯儲備壓力持續攀升之際，全球央行加速儲備黃金，並掀起一股「本地採購」的新趨勢。根據世界黃金協會（WGC）最新調查，越來越多央行正從本國的小規模與手工採金礦購買黃金，藉此減少對外匯市場的依賴，同時支持本土產業發展。

《CNBC》報導，WGC表示，雖然菲律賓和厄瓜多等國家的央行，在多年前已採行上述政策，但最近有越來越多擁有本國金礦的央行也開始、增加，甚至考慮直接向本地購入黃金。

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據WGC最新的央行調查，顯示在接受調查的 36 間央行中，有 19 間表示正以本幣直接向國內的手工或小規模金礦商購買黃金，另有 4 間正在考慮效法。這個數字略高於去年的調查結果，當時在 57 間受訪央行中，只有約 14 間表示有進行本地購金。

WGC全球央行主管Shaokai Fan指出：「我們觀察到的一個趨勢是，一些央行，特別是在非洲和拉丁美洲的央行，開始直接向本地的小型金礦商購買黃金，這類礦商因金價上漲而大量出現。」據WGC資料，包括哥倫比亞、坦尚尼亞、迦納、尚比亞、蒙古和菲律賓等國的央行，正依賴本國金礦來建立黃金儲備。

Shaokai Fan解釋：「你可以說這比在國際市場買金還便宜，因為許多央行都能以略低於國際價格的折扣購買。」

傳統上，央行會透過全球場外交易市場（通常以倫敦為中心）購買黃金，這些交易通常經由主要的貴金屬銀行進行，並以美元、歐元或英鎊計價，央行所購買的黃金，是符合「倫敦交割標準」（London Good Delivery、LGD）的高純度金條，並存放於如英格蘭銀行這類頂級金庫。

《路透》報導曾提到，迦納黃金局（Ghana Gold Board）今年 4 月與多家礦業公司簽訂協議，由央行代表購買其 20% 的產量；坦尚尼亞去年 9 月也要求所有黃金出口商，包括礦商和交易商，須將至少 20% 的產量保留給央行購買。

根據 LSEG 資料，目前黃金現貨價格為每盎司 3328.3 美元，年初至今已上漲近 27%。直接購買本地產金可節省銀行手續費、仲介費與運輸成本。

而以本國貨幣向本國金礦採購黃金，還能提升貨幣政策彈性。因為要在國際市場購買黃金，央行必須動用外匯儲備。透過本幣購金可避免動用美元等外匯儲備，提升整體儲備結構的多元性與抗風險能力。

據WGC對73間央行的調查顯示，約95%預期未來一年全球央行將持續增加黃金儲備。

Shaokai Fan補充說，以前央行若想增持黃金，通常會選擇國際市場，「但現在很多央行開始思考：如果自己國家就有金礦的話，那為何不直接用這些黃金來增加儲備？」

不過，若國內缺乏符合LGD標準的精煉設施，仍需將原金送至海外加工，額外支付精煉與運輸費用，如迦納、尚比亞等國可能仍須依賴海外精煉，但部分國家如菲律賓、哈薩克擁有LGD認證的精煉能力，就可進一步降低成本。

央行的採購行為也對當地小型礦業產生正面影響。不僅有助於弱勢礦工脫離非法供應鏈，建立正規市場管道，也強化供應鏈的可追溯性與合規性。

Shaokai Fan指出，這是一個雙贏策略，「央行透過穩定且合法的採購，既增強自身儲備，又有助於改善當地小規模礦工的生計與行業規範。」

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