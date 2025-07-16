美股收盤》道瓊跌436點！輝達領軍那指創高 台積電ADR飆3.62％

週二美股漲跌互現。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二因重量級股票輝達領漲，美股那斯達克指數小漲0.18％，創下新高，但由於關鍵通膨報告和一系列銀行財報未能引起投資人興趣，其他指數漲跌互現。道瓊工業指數跌436點、0.98％，標普500指數下跌0.40％，費城半導體指數上漲1.27％，台積電ADR勁揚3.62％，收在236.95美元。

綜合外媒報導，輝達宣布恢復向中國銷售其H20 AI晶片，股價大漲逾4％，來到170.70美元，也是週二推動那斯達克指數上漲的主要因素。消息鼓舞了其他晶片製造商，包括AMD及美超微電腦漲幅分別超過6.4％、6.9％。

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近幾週市場表現活躍，投資人對美國總統川普的政策可能損害經濟的擔憂已開始消退。週二美國勞工統計局公布數據，6月消費者物價指數（CPI）年增2.7％、月增0．3％，從5月的年增2.4％、月增0.1％上升，符合經濟學家預期，但也顯示企業已開始將川普升高的關稅成本轉嫁至消費者。

企業財報方面，富國銀行獲利超出預期，但淨利息收入預期下調導致股價下跌5.48％。摩根大通第二季業績優於預期，但仍小幅下跌0.74％，貝萊德由於營收未達預期，股價下跌近6％。花旗集團第二季業績超出預期，其股價逆勢上漲3.68％。

道瓊工業指數下跌436.36點或0.98％，收44023.29點。

那斯達克指數上漲37.47點或0.18％，收20677.8點。

S&P 500指數下跌24.8點或0.4％，收6243.76點。

費城半導體指數上漲71.89點或1.27％，收5718.61點。

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