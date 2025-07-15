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中國加速「資源武器化」抗美關稅 將管制2000種戰略礦產出口

2025/07/15 20:49

中國已對部份稀土元素實施出口管制。（路透）中國已對部份稀土元素實施出口管制。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕隨著美中關稅戰持續進行，北京正升高對戰略性礦產的出口管制，加速「資源武器化」，據悉中國政府正重新審核包括稀土元素在內逾2000種礦產及相關產品的出口許可。

韓國朝鮮日報15日報導，北京業界消息來源稱，中國商務部從4月開始，不僅對已在出口管制名單上的礦產，也對相關的零組件、化合物與技術產品重新評估其戰略價值，此舉形同對上述品項的出口進行限制。

中國已管制12種稀土與戰略礦產，以及700種軍民兩用產品出口美國，若加上目前進行審查的相關衍生產品，受到限制的產品已增加至超過2000種。

南韓一名政府官員說，「這是中國2010年限制稀土出口日本以來，首次全面整頓其礦產出口體系，由於供應干擾，韓國電子與重型電機製造商已訴苦蒙受損失」。

中國的礦產供應整頓，核心在於升高中央管控與擴大限制品項。中國政府已建立一套可追蹤礦產生產所有階段的系統，去年底也通過「兩用物項出口管制條例」，賦予商務部監督所有軍民兩用產品，包括礦產的出口權力。該限制清單目前已包含用於電動車、電池與其他高科技產品生產的關鍵材料。

許多專家將中國的礦產管制視為是回應美國在半導體、人工智慧（AI）與電池技術上對其打壓的反制。國際能源總署（IEA）的數據顯示，全球稀土產量中，有70%在中國生產、92%在中國加工。美國地質調查所也報告，2020年至2023年，美國70%的稀土材料與化合物進口自中國。

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