丹娜絲颱風強襲南台灣 中華電信低軌衛星OneWeb首度投入災區通信

中華電信啟動低軌衛星在災區通訊。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕丹娜絲颱風7月6日強襲南台灣，重創雲嘉南地區，導致多處通訊中斷，累計無法正常服務行動基地台逾千台，中華電信出動高、低軌衛星協助救災，其中，中華電信獨家代理的低軌衛星是首度投入災區通訊。中華電信今年6月3日正式取得OneWeb低軌衛星固定通信商用許可。

中華電信指出，在丹娜絲風災後的第一時間成立應變中心並派出搶修團隊，統計至7月14日為止出動人力達2613人次，調派移吊桿車、行動基地台、衛星設備及電桿2000餘根、大量纜線及設備和資源進行搶修，截至15日上午8時，基地台僅剩6台尚未修復，包含市話、寬頻、行動基地台修復率達99.5%，針對受災客戶也提供電信費減免，及針對搶修中尚難全面恢復的地區進行緩催停等關懷措施。

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中華電信在風災搶修及復原期間，每日調派超過16部以上高低軌衛星行動車機動馳援各鄉鎮，並優先提供嘉義、台南重點站台（人口密集、指揮中心等）之信號涵蓋。

另外，台灣大哥大也在第一時間啟動緊急應變機制，動員北、中部工程團隊數百人，深入嘉義、台南、雲林災區，展開跨區搶修且建置臨時基地台，提供緊急通訊服務；並在NCC和數位發展部等主管機關協助下，出動10部搭載衛星通訊設備的「OneWeb衛星行動車」，提供嘉南沿海災區臨時網路涵蓋與緊急通訊支援。

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