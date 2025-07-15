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廣達重金助攻發酵 Vuzix AI眼鏡獲美系客戶追單

2025/07/15 20:10

Vuzix認為，Z100眼鏡十分適合作為AI即時字幕平台的硬體基礎。（Vuzix提供）Vuzix認為，Z100眼鏡十分適合作為AI即時字幕平台的硬體基礎。（Vuzix提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）重金投資的美國AR（擴增實境）眼鏡廠Vuzix再傳捷報，旗下輕量化AI眼鏡Z100獲得美國即時語音轉文字技術公司TranscribeGlass持續追單，用於提供聽障與重聽者即時字幕輔助服務。產業人士認為，此舉不僅展現Z100在AI應用領域的商業化成效，也為廣達在穿戴裝置領域的投資布局逐步發酵提供具體成果。

TranscribeGlass觀察，自從推出結合Z100智慧眼鏡的即時轉錄解決方案以來，市場反應熱烈，此項產品已能夠在300毫秒內即時生成字幕，並在多種場域中獲得使用者肯定，包括嘈雜環境與多人會談情境。產品透過藍牙連結手機或平板進行語音辨識，同時具備說話者識別等功能，提升包括聽語障者在內人士的溝通便利性。

Vuzix認為，Z100是針對全天候佩戴打造的輕量化穿戴設備，具備良好的人體工學設計與續航力，十分適合作為AI即時字幕平台的硬體基礎。公司與TranscribeGlass的合作象徵AI驅動智慧眼鏡逐漸成熟，有助於擴大市場接受度並帶動技術普及。

回顧廣達與Vuzix的合作淵源，廣達早於2023年與Vuzix簽署輕量智慧眼鏡量產協議，並於2024年9月起分三階段投資Vuzix，總金額不超過2000萬美元（約新台幣5.87億元）。廣達目前已完成第二筆500萬美元（約新台幣1.46億元）注資，累計投資金額已達1500萬美元（約新台幣4.4億元），用於強化Vuzix於AR關鍵零組件「光波導」的製造與技術能力。

Vuzix表示，廣達資金將用於擴建光波導產能，並降低終端眼鏡的成本與重量。除了硬體技術進展之外，Vuzix與人機介面開發商Mentra共同推出的智慧眼鏡作業系統AugmentOS，也是Z100產品組合的一部分。該系統內建AI字幕、即時翻譯、語音助手與學習工具，並支援「超級應用程式（Super App）」概念，提供開發者橫跨多款智慧眼鏡的應用整合環境，拓展AI穿戴裝置的應用生態。

產業人士指出，廣達從代工端深入投資Vuzix，最終預計持股19.2%，不僅強化其在AI+AR領域的掌握度，也展現由「硬體製造」轉向「系統平台」與「技術生態」的戰略轉型。隨著Z100應用場景的擴大，廣達在智慧眼鏡的佈局可望從量產、設計延伸至AI軟體整合，有望成為下一波穿戴裝置革新潮流的關鍵推手之一。

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