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統一集團吃下萬達寵物10％股權 進軍寵物零售通路

2025/07/15 18:55

連鎖寵物通路萬達寵物（6968）今天召開董事會，通過私募普通股定價案，統一企業（1216）將透過其全資子公司凱友投資，以策略性投資人身分取得萬達寵物增資後10%股權。（萬達寵物提供）連鎖寵物通路萬達寵物（6968）今天召開董事會，通過私募普通股定價案，統一企業（1216）將透過其全資子公司凱友投資，以策略性投資人身分取得萬達寵物增資後10%股權。（萬達寵物提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕連鎖寵物通路萬達寵物（6968）今天召開董事會，通過私募普通股定價案，統一企業（1216）將透過其全資子公司凱友投資，以策略性投資人身分認購萬達寵物私募普通股 494萬4,733 股，每股認購價格為55.6 元，總投資金額約2.75億元，取得萬達寵物增資後10%股權，雙方將藉由此次增資建立策略性合作夥伴關係，共同推動產業升級。

萬達寵物為國內首家上櫃的寵物零售企業，於全台擁有 130 家門市，旗下品牌包括「寵物公園」、「貓狗隊長」與「凱朵寵物」，並提供「寵日配」、「寵速配」、「毛孩市集」等多元線上購物服務。上半年合併營收達 15.72 億元，年增率 12.69%，為台灣寵物零售通路市場的領導品牌。

統一集團擁有在零售通路管理、物流配送等多方面的深厚優勢，雙方未來可望進一步強化商品流通效率，打造全方位零售服務效能。此次合作將結合雙方資源與專長，全面提升萬達在零售與服務體驗的競爭力，為消費者帶來更完整、多元的商品與服務選擇。

萬達寵物董事長陳樂維表示，此次引資，希望借助統一集團在零售領域的豐富經驗，全面強化萬達在總倉建置、物流配送、門市營運系統效能等多項關鍵環節，並在會員服務等面向展開深度合作。

展望未來，也將攜手拓展鄰近亞洲市場，統一集團在國際市場的寶貴成功經驗，將成為萬達寵物快速邁向海外的重要推力與合作夥伴。

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