中信銀穩坐發卡龍頭 下半年因「這張卡」發卡量恐再爆衝

中信銀穩坐上半年發卡龍頭，市場預估下半年推出「統一集團聯名卡」後，發卡量恐再爆衝。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕信用卡2025年上半年業績出爐，信用卡龍頭中國信託銀行，仍以流通卡數903萬卡、有效卡數606萬卡，穩坐發卡龍頭寶座，當月簽帳金額則以671億元，略遜於國泰世華銀行的685億元。不過，中信銀搶下SOGO卡後，再奪得「統一集團聯名卡」，統一集團現有多張聯名卡都將陸續整合發卡，外界預期最快7月底會正式推出，第4季將是申辦高峰，中信銀的龍頭寶座，他行更將難以撼動。

根據各發卡行今日公告的上半年業績統計，原本是檢視上半年信用卡業務表現的重要數據，但今年因綜所稅延長申報期1個月至6月底，導致信用卡繳稅款尚未入帳。根據國稅局統計數據顯示，5、6月的信用卡繳稅金額高達2179億元，換言之，統計至6月底的信用卡簽帳金額表現，與去年同期相較，硬是少了近2200億元的繳稅業績，使統計數據未能反映營運全貌。

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但排名前5大發卡行，流通卡數仍以中國信託903萬卡最高，其次是玉山銀行的870萬卡，北富銀741.6萬卡排名第3，國泰世華銀行也有超過700萬卡，達727.8萬卡的規模。

有效卡數則以中信銀606萬卡穩坐龍頭，其次為北富銀576.6萬卡、玉山銀529萬卡、國泰世華509.7萬卡，均有500萬卡以上。

上半年的簽帳金額，雖然中信銀、國泰世華均為「前段班｣，達到670至680億元以上的規模；玉山銀及北富銀約在500億元上下，但銀行高層表示，高達2200億元的信用卡繳稅款尚未入帳，且不知如何分配至各銀行，導致難以一窺各銀行的業績消長情形。

值得注意的是，各銀行積極「清呆卡」，中信銀6月的停卡數就多達13萬9202張，明顯高於他行及該行以往的月份，玉山銀行也超過6萬張、北富銀逾8萬卡，顯示為了降低成本、避免盜刷及維護用卡安全，各銀行均相當積極。

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