晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中信銀穩坐發卡龍頭 下半年因「這張卡」發卡量恐再爆衝

2025/07/15 18:54

中信銀穩坐上半年發卡龍頭，市場預估下半年推出「統一集團聯名卡」後，發卡量恐再爆衝。（業者提供）中信銀穩坐上半年發卡龍頭，市場預估下半年推出「統一集團聯名卡」後，發卡量恐再爆衝。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕信用卡2025年上半年業績出爐，信用卡龍頭中國信託銀行，仍以流通卡數903萬卡、有效卡數606萬卡，穩坐發卡龍頭寶座，當月簽帳金額則以671億元，略遜於國泰世華銀行的685億元。不過，中信銀搶下SOGO卡後，再奪得「統一集團聯名卡」，統一集團現有多張聯名卡都將陸續整合發卡，外界預期最快7月底會正式推出，第4季將是申辦高峰，中信銀的龍頭寶座，他行更將難以撼動。

根據各發卡行今日公告的上半年業績統計，原本是檢視上半年信用卡業務表現的重要數據，但今年因綜所稅延長申報期1個月至6月底，導致信用卡繳稅款尚未入帳。根據國稅局統計數據顯示，5、6月的信用卡繳稅金額高達2179億元，換言之，統計至6月底的信用卡簽帳金額表現，與去年同期相較，硬是少了近2200億元的繳稅業績，使統計數據未能反映營運全貌。

但排名前5大發卡行，流通卡數仍以中國信託903萬卡最高，其次是玉山銀行的870萬卡，北富銀741.6萬卡排名第3，國泰世華銀行也有超過700萬卡，達727.8萬卡的規模。

有效卡數則以中信銀606萬卡穩坐龍頭，其次為北富銀576.6萬卡、玉山銀529萬卡、國泰世華509.7萬卡，均有500萬卡以上。

上半年的簽帳金額，雖然中信銀、國泰世華均為「前段班｣，達到670至680億元以上的規模；玉山銀及北富銀約在500億元上下，但銀行高層表示，高達2200億元的信用卡繳稅款尚未入帳，且不知如何分配至各銀行，導致難以一窺各銀行的業績消長情形。

值得注意的是，各銀行積極「清呆卡」，中信銀6月的停卡數就多達13萬9202張，明顯高於他行及該行以往的月份，玉山銀行也超過6萬張、北富銀逾8萬卡，顯示為了降低成本、避免盜刷及維護用卡安全，各銀行均相當積極。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財