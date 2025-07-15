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提升創新板流動性 下半年再推獎勵措施

2025/07/15 18:08

證交所將打造創新板為亞洲那斯達克。圖為證交所董事長林修銘。（資料照）證交所將打造創新板為亞洲那斯達克。圖為證交所董事長林修銘。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕行政院院長卓榮泰今日於「2025 壯大資產管理 迎向黃金年代高峰論壇」中公布「亞洲資產管理中心」五大持續推動政策，重點之一即為持續鬆綁法規，打造臺灣成為「亞洲那斯達克」，以臺灣高科技產業優勢及成熟開放的資本市場，吸引國際優質創新與科技企業來臺發展。

證交所表示，證交所自2021年推出的臺灣創新板，正為落實此願景之核心板塊，未來將配合政策持續鬆綁相關制度，積極推動創新板邁向「亞洲那斯達克」的目標。

證交所林修銘董事長在論壇專題演講中亦表示，創新板聚焦具備「未來發展性」產業，瞄準「願意且有能力改變」的創新企業，積極尋找具故事、指標性且佈局國際市場的優質公司。創新板採取國內外並進策略，矢志成為「亞洲那斯達克」，發掘下個獨角獸。為實現行政院政策目標，證交所將持續優化創新板制度，並投入更多資源，致力於打造更具國際競爭力、彈性及友善創新企業的制度環境，促使臺灣成為全球新興產業與國際投資者聚集的新熱點。

臺灣擁有全球最完整、最具競爭力的半導體、人工智慧（AI）及資通訊產業供應鏈，具備深厚的創新發展基礎。創新板迄今累積超過20家創新企業成功掛牌，2025年已有3家公司申請創新板上市，亦有資安及智慧移動等領域之創新企業高度肯定創新板價值，計劃於今年度提出申請。

自2025年初創新板已取消合格投資人限制，其成效已初步顯現，市場流動性顯著提升。截至6月中，累計成交值已超過2024年全年度，且亦在下半年推出更多創新板專屬流動性提升獎勵措施，進一步為市場注入資金活水與動能。

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