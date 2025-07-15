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國巨再延公開收購期限 芝浦電子收購案8月揭曉

2025/07/15 16:01

國巨再延公開收購期限，芝浦電子案進展8月揭曉。（資料照）國巨再延公開收購期限，芝浦電子案進展8月揭曉。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨（2327）於今年5月9日正式對日商芝浦電子發動公開收購，市場原預期今日會有結果，不過，國巨剛剛再度宣布延長對芝浦電子之公開收購期限至8月1日。

芝浦電子為全球知名的負溫度係數（NTC，negative temperature coefficient）熱敏電阻製造商，具備堅強的技術實力。國巨5月宣布公開收購後，先是宣布期限延長至7月1日，隨後又宣布延至15日，日前國巨8日深夜透過新聞稿指出，雙方同意於7月17日至18日在台北召開第3次會議，期盼持續與芝浦深化合作互動，增進彼此的理解與信任。

不過，有鑒於國巨依據《外匯及外國貿易法》所提交之申報文件尚待主管機關完成審查，國巨今日依據日本相關法規決定將公開收購期限延長至8月1日，國巨預期可於公開收購期限之前取得主管機關核准收購芝浦電子股份之必要許可。

同時，針對芝浦電子於2025年7月8日所提出之第五份追加問題清單（以下簡稱「追加問卷」），國巨已慎重評估並於今日正式提交回覆函。

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