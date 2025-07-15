瀚荃啟動中國產能整併計畫 新廠奠基助攻全球布局

連接器供應商瀚荃全面啟動中國地區產能整併與產能調整計畫。（瀚荃提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器供應商瀚荃（8103）全面啟動中國地區產能整併與產能調整計畫，預計在未來3到5年，將目前中國地區的5座工廠整合為成3座高效率的生產基地。今日於中國華東莞常平地區舉行新廠奠基儀式，新廠預計於2027年中旬完工投產，將支援瀚荃持續成長的全球訂單需求。

瀚荃指出，此次產能重整計畫，除了整合目前在華南地區的兩座生產基地，也進一步擴大整併範圍，規劃非中國地區的產能占比提升至4成，透過區域整併、自動化導入與人力精簡，預期可有效降低營運成本與固定費用，並同步推進智能製造與永續營運策略。

請繼續往下閱讀...

瀚荃提到，今日奠基的新廠將結合先進製造技術、自動化產線與高效管理機制，成為公司未來核心製造據點。透過此次整併，不僅可強化生產彈性與供應鏈韌性，亦有助於優化整體營運結構，提升全球服務能力與交期效率，在未來3至5年間逐步顯現效益。

瀚荃董事長楊超群、執行長楊奕康皆認為，這次規劃新廠與產能整併，是瀚荃迎向下個成長十年的重要里程碑。公司將持續推動製造升級與區域產能優化，強化全球布局，為客戶提供更具彈性的服務，長遠為股東創造長期價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法