晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

瀚荃啟動中國產能整併計畫 新廠奠基助攻全球布局

2025/07/15 15:35

連接器供應商瀚荃全面啟動中國地區產能整併與產能調整計畫。（瀚荃提供）連接器供應商瀚荃全面啟動中國地區產能整併與產能調整計畫。（瀚荃提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器供應商瀚荃（8103）全面啟動中國地區產能整併與產能調整計畫，預計在未來3到5年，將目前中國地區的5座工廠整合為成3座高效率的生產基地。今日於中國華東莞常平地區舉行新廠奠基儀式，新廠預計於2027年中旬完工投產，將支援瀚荃持續成長的全球訂單需求。

瀚荃指出，此次產能重整計畫，除了整合目前在華南地區的兩座生產基地，也進一步擴大整併範圍，規劃非中國地區的產能占比提升至4成，透過區域整併、自動化導入與人力精簡，預期可有效降低營運成本與固定費用，並同步推進智能製造與永續營運策略。

瀚荃提到，今日奠基的新廠將結合先進製造技術、自動化產線與高效管理機制，成為公司未來核心製造據點。透過此次整併，不僅可強化生產彈性與供應鏈韌性，亦有助於優化整體營運結構，提升全球服務能力與交期效率，在未來3至5年間逐步顯現效益。

瀚荃董事長楊超群、執行長楊奕康皆認為，這次規劃新廠與產能整併，是瀚荃迎向下個成長十年的重要里程碑。公司將持續推動製造升級與區域產能優化，強化全球布局，為客戶提供更具彈性的服務，長遠為股東創造長期價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財