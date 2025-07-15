中信兄弟去年奪冠功臣！洋投克迪離隊後轉戰金融業 近況曝光

前中信兄弟洋投克迪（Kirk McCarty）。（資料照，記者廖耀東攝）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕去年來台灣發展、效力中信兄弟的洋投克迪（Kirk McCarty），因個人因素與生涯規劃，今年4月2日與中信兄弟球團達成離隊協議，而他最新狀態也曝光，目前正在財富顧問公司Raanes & Oliver Capital Advisors中擔任財富管理的助理一職，預計未來將正式以財務顧問身分服務客戶。

根據Raanes & Oliver Capital Advisors官網介紹，克迪在ROCA擔任財務管理助理。他在2017年MLB選秀會第7輪被守護者隊選中，並在旗下小聯盟體系磨練4年後，登上大聯盟，2023年他轉往海外發展，加入韓職SSG登陸者隊，隔年加盟中職兄弟隊。

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突破「7年6亞」心魔台灣大賽奪下隊史第10冠，也是克迪職棒生涯第1座冠軍。

根據網站介紹，克迪原本與兄弟隊續約2025年賽季，但春訓結束後決定退役，開啟金融業新旅程。過去8年克迪一直是ROCA的客戶，因此早已與團隊建立深厚關係，這讓ROCA成為他轉職的理想選擇，目前他正準備考取Series 7與Series 66證照，未來將正式以財務顧問身分服務客戶。

克迪去年球季在兄弟出賽13場，5勝3敗，防禦率2.76，每局被上壘率1.19。台灣大賽G3主投5.1局無失分，助球隊以10：0完封統一獅隊。

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