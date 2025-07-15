晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

繼斯里蘭卡後 傳SpaceX將在「這國」推出星鏈服務

2025/07/15 14:36

傳SpaceX將於今年第4季在越南推出星鏈（Starlink）服務。（示意圖，法新社）傳SpaceX將於今年第4季在越南推出星鏈（Starlink）服務。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下太空技術公司Space X「星鏈（Starlink）」衛星網路服務7月2日甫宣布在斯里蘭卡推出，但現最新消息指出，Space X下一個推出星鏈服務的國家是越南。

越南《青年報（Báo Thanh Niên）》報導，今年3月，越南政府核准SpaceX公司利用低軌道衛星技術，在越南提供其星鏈衛星網路試營運服務。

報導指出，目前SpaceX公司正在與越南財政部合作，完成在越南設立獨資子公司所需的手續。

越南科技部副部長范德隆（Pham Duc Long）週一（14日）在半年總結會上透露，越南科技部計劃在投資者完成投資程序並在越南設立法人實體後，立即為使用低軌道衛星的試點服務頒發許可證，目標是在2025年第4季部署這些服務。

對於上述報導，馬斯克和Space X尚未回應媒體置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財