繼斯里蘭卡後 傳SpaceX將在「這國」推出星鏈服務

傳SpaceX將於今年第4季在越南推出星鏈（Starlink）服務。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下太空技術公司Space X「星鏈（Starlink）」衛星網路服務7月2日甫宣布在斯里蘭卡推出，但現最新消息指出，Space X下一個推出星鏈服務的國家是越南。

越南《青年報（Báo Thanh Niên）》報導，今年3月，越南政府核准SpaceX公司利用低軌道衛星技術，在越南提供其星鏈衛星網路試營運服務。

請繼續往下閱讀...

報導指出，目前SpaceX公司正在與越南財政部合作，完成在越南設立獨資子公司所需的手續。

越南科技部副部長范德隆（Pham Duc Long）週一（14日）在半年總結會上透露，越南科技部計劃在投資者完成投資程序並在越南設立法人實體後，立即為使用低軌道衛星的試點服務頒發許可證，目標是在2025年第4季部署這些服務。

對於上述報導，馬斯克和Space X尚未回應媒體置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法