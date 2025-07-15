輝達H20降規晶片解禁 台積電、京元電等供應鏈股價歡慶

美國政府已批准H20晶片銷往中國、輝達也將推出RTX pro GPU。業界認為，這將有助輝達消化先前被禁售的存貨，對台積電（2330）、京元電（2449）等供應鏈也是利多消息。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片霸主美國輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳在中國北京受訪指出，美國政府已批准H20晶片銷往中國、輝達也將推出 RTX pro GPU。業界認為，這將有助輝達消化先前被禁售的存貨，對台灣半導體業包括台積電（2330）、京元電（2449）等供應鏈也是利多消息。

台積電股價收1110元波段新高，上漲15元；京元電收103.5元，上漲4元；日月光投控收150.5元，上漲2元。半導體類股漲幅1.25%。

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中國官媒央視報導指出，黃仁勳受訪宣布H20晶片，美國政府已經批准輝達出口許可，輝達可以開始發貨了，輝達將開始向中國市場銷售H20。他非常期待能很快發貨，也非常高興有這好的消息。

美國政府今年4月決定禁止輝達向中國市場銷售H20晶片，H20是輝達為遵守美國出口限制而推出且專為中國市場設計的AI加速器。業界指出，H20是輝達blackwell架構的降規版AI晶片，解禁後這將有助輝達消化先前被禁售的存貨。

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