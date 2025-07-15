高雄大學攜手台積電 啟動半導體學程人才培育計畫

國立高雄大學校長陳啓仁（前排右1）、研發長吳松茂（中）與學生合影。（校方提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國立高雄大學與全球晶圓代工龍頭台積電攜手合作，啟動「台積電半導體學程」人才培育計畫，開放學生選修完成課程後，可取得台積電授予學程證書，享有保證面試、薪資加乘等就業優勢，也為台灣半導體產業注入高階技術人力。

高雄大學校長陳啓仁表示，高雄大學位處南台灣半導體S廊帶核心區域，緊鄰楠梓科技產業園區與橋頭科學園區，具備地理與產學連結雙重優勢，自2006年起即開設「半導體光電製程學程」，並設立「先進構裝整合技術中心」，為南部半導體發展奠定穩固基礎，此次由學術副校長室統籌、研究發展處整合工學院、理學院等八大系所教學資源，依據台積電提供訓練藍圖，共同設計「半導體學程」課程模組，課程涵蓋必修、核心選修與專業選修，最低修畢11門課程，將陸續開放學生選修，未來導入虛實整合教學平台，結合遠距實作、企業實案與AI模擬應用，打造更具即戰力與適應性訓練環境。

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學術副校長莊琇惠指出，台積電當前布局核心領域「晶片中介層整合封裝」、「系統整合晶片」與「小晶片模組化」等先進封裝架構，這次合作規劃半導體學程，結合電子學、電路學、元件物理、分析化學與製程技術等基礎必修課目，並延伸至積體電路設計、材料分析、光電應用與異質整合封測等多元選修課目，充分保留製程控制與先進構裝的專業特色領域，幫助學生建立全面半導體工程素養，培育具備製程研發、封測工程與3D整合設計能力的T型人才。

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