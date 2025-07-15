三元電池廠爆火災 張安平海外轉兩航班趕回高雄

台泥（1101）團轉投資的三元能源電池廠發生火警，第一時間人在海外執行公務行程的台泥集團董事長張安平（左），隨即中斷行程、轉乘兩班國際航班返台，今天上午9時45分直接抵達高雄小港廠火災現場。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）集團轉投資的三元能源電池廠發生火警，第一時間人在海外執行公務行程的台泥集團董事長張安平，隨即中斷行程、轉乘兩班國際航班返台，今天上午9時45分直接抵達高雄小港廠火災現場。

第一時間即陪同高雄市副市長林欽榮勘查現場，並隨即聽取廠區各單位主管就火警發生經過、處置作為與目前控制情況的完整說明。

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三元能源科技位於高雄市小港區的電池廠昨天凌晨5時左右發生火警，起火點為廠內一處電池半成品測試區，造成共12名同仁及3位消防隊員輕傷。其中，三元能源科技11位本國籍及外國籍員工在疏散或救援過程中因擦挫傷送醫處理後，皆已無大礙並平安返家。目前僅剩一位外包商員工因頭暈症狀仍在高雄長庚醫院留院觀察。同時，公司也派員前往消防局慰問救災受傷的消防隊員，因當事人都已返家休息，故委請單位主管代為致意。

針對外界關切的空氣品質問題，環境部委託高雄科技大學成立的毒災應變中心，已持續對廠區及臨海工業區進行空氣監測，預計將連續監測三天，以確保周遭環境安全。

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