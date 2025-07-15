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卓榮泰發豪語：打造台灣「亞洲NASDAQ」取代香港、新加坡

2025/07/15 12:15

卓榮泰強調政府未來會持續鬆綁法令，將台灣打造成「亞洲NASDAQ」。（記者葛祐豪攝）卓榮泰強調政府未來會持續鬆綁法令，將台灣打造成「亞洲NASDAQ」。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院長卓榮泰今天（15日）在高雄出席一場論壇時表示，亞洲資產管理中心高雄專區今年7月啟動，已開放38項業務與核准16家銀行進駐，政府未來會持續鬆綁法令，將台灣打造成「亞洲NASDAQ」，他並期盼台灣能成為真正有能力管理國際資產的樞紐，取代香港、新加坡。

卓榮泰今天與高雄市長陳其邁、金管會主委彭金隆等人都出席這場論壇。

陳其邁感謝行政院大力支持，短時間鬆綁金融法規，亞洲資產管理中心有35家金融機構表達進駐意願，高雄從重工業到金融服務業，未來能提供中小企業擴大資本市場，打通高雄經濟發展任督二脈，「時間快到我無法想像，原本以為要2、3年」；他也說，亞洲資產管理中心有一項重要業務就是綠色金融 ，這幾年高雄也陸續成立碳權交易所、淨零學院，積極推動淨零轉型。

行政院長卓榮泰（前排中）今天在高雄出席論壇時指出，亞洲資產管理中心高雄專區7月啟動，已開放38項業務與核准16家銀行進駐，未來會持續鬆綁法令，將台灣打造成「亞洲NASDAQ」；前排右三為行政院秘書長龔明鑫、左三為高雄市長陳其邁，左二為金管會主委彭金隆。（記者葛祐豪攝）行政院長卓榮泰（前排中）今天在高雄出席論壇時指出，亞洲資產管理中心高雄專區7月啟動，已開放38項業務與核准16家銀行進駐，未來會持續鬆綁法令，將台灣打造成「亞洲NASDAQ」；前排右三為行政院秘書長龔明鑫、左三為高雄市長陳其邁，左二為金管會主委彭金隆。（記者葛祐豪攝）

卓榮泰致詞表示，高雄現在是亞洲資產管理中心示範園區，中央與地方合作下，讓高雄風貌往國際化都市邁進，這也是亞洲資產管理中心在台灣落地生根的開始。

卓榮泰說，當前國際地緣政治瞬息萬變，世界供應鏈重整，政府把握契機，行政院推動賴總統「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊；目前又醞釀與國科會、經濟部推出「AI新十大建設」，包含智慧運用、關鍵技術、AI基礎建設，希望又是台灣轉型的新契機，這些都需要金融服務業做支撐。

他說，台灣經濟體質穩健，有能力、有資本成為亞洲資產管理中心的重要角色，從去年到現在鬆綁金融法規28項；台灣投資儲蓄帳戶（TISA）今年7月上線；亞洲資產管理中心高雄專區開放38項業務與核准16家銀行進駐等，將來政府會持續鬆綁法令，將台灣打造成「亞洲NASDAQ」，吸引更多國際資金。

卓榮泰期盼台灣成為真正有能力管理國際資產的樞紐，台灣可以取代香港、新加玻，「因為台灣有香港所沒有的自由民主、有新加坡所沒有的高科技產業」。

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