焦點股》台達電：美系外資按讚喊買 再創新天價

台達電今日盤中股價觸及496元，創下歷史新天價。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美系外資最新報告指出，亞馬遜網路服務公司（AWS）自行研發「排列熱交換器（IRHX）」打造創新液冷解決方案，但因缺乏自力製造技術與所需產能，液冷零組件供應商可望因此受惠，其中台達電（2308）有機會斬獲新單，激勵今日盤中股價觸及496元新天價，一度大漲近5%，截至上午10時39分股價暫報492元，漲幅4.02%，成交量9218張。

台達電受惠於6月及第2季營收表現強勁，內外資同步站在買方，外資自7月以來截至昨日，累計買超台達電2萬2481張，投信買超7565張，自營商買超1538張，三大法人合計買超3萬1584張，進而推升股價、市值創下歷史新高，僅次於台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）。

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美系外資預估，由於輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器客戶持續拉貨，台達電對此類機種提供的側掛式冷卻液分配裝置（CDU）市佔率不排除能夠超過5成，促進合併毛利率提升，美系外資對於台達電股價前景重申「加碼」評等；此外，本土法人也對台達電營運抱持正向看法，給予「買進」評等。

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