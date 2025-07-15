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國票金：年底前30億增資到位 目的為了「他」

2025/07/15 10:12

國票金：年底前30億增資到位（業者提供）國票金：年底前30億增資到位（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2889）經營權大戰引發的耳語滿天，外傳國票金大股東將發動增資50億元，但遭國票金否認；不過，國票金坦言，因子公司純網銀樂天銀行上半年累虧已達27億元，台、日大股東已討論增資時程，因此配合半年報，國票金預計8月底展開增資，將採私募增資方式進行，希望樂天銀行的30億元資金可在年底到位。

國票金因明年的董事改選大戰提前開打，傳言公股下令加碼，讓國票金上週股價一度衝上17.25元、創下去年7月以來的新高後，國票金股價轉疲，今日開低走低，早盤最低跌至15.7元。

針對外傳國票金大股東有意推動增資50億元，國票金發出聲明，表示「與事實不符」。國票金強調，需要增資的是與日本樂天集團合資設立樂天國際商業銀行，日前已與日方股東討論規劃增資規模及時程。

國票金表示，與同業「將來銀行」及「連線銀行」相較，其分別在累積虧損25億元及26.5億元時，即啟動增資計劃，目前樂天銀行累積虧損已達27億，預計年底將達30億元，國票金將配合半年度財報公告，規劃辦理私募現增，之後再注資樂天銀行。

國票金表示，公司另一個需要增資的原因，在於國票金5月及6月雙重槓桿比為120.46%及118.23%，已連續數月瀕臨警示標準，已有被降評的風險，為維持信用評等穩健，已有增資必要性。

國票金強調，本次增資發行為國票金控成立以來第2次增資，目前考慮規劃比照前次增資股數約3億股（面額為30億元），以股本膨脹率不高於10%的目標，及不低於3億股的承銷規模經濟成本。

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