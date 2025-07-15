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川普又有大動作！擬宣布2兆元「AI、能源投資計畫」

2025/07/15 10:58

美國總統川普。（法新社）美國總統川普。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普上任後，陸續祭出新政策與投資計畫，《路透》報導，白宮官員和知情人士透露，美國總統川普將於週二發布在賓州規模達700億美元（約新台幣2.05兆元）的人工智慧（AI）和能源投資計畫。

根據報導，川普將在匹茲堡附近的1場活動上發布這些新投資計畫的相關細節，白宮官員表示，這些投資將來自各行各業，其中將包括打造新的資料中心，以及電網升級與擴建，以滿足不斷增長的數據中心需求，及針對企業的AI培訓計劃和學徒計劃。

新聞網站《Axios》率先報導700億美元這個數字。而根據報導，這700億美元的投資代表著「歷史上對這些行業的最大投資承諾，無論是從投資金額還是創造的就業機會來看」。

相關官員透露，預計將有約60位AI與能源領域的高管出席，包括貝萊德（BlackRock）CEO芬克（Larry Fink）、Palantir執行長卡普（Alex Karp）、Anthropic負責人阿莫迪（Dario Amodei）、埃克森美孚（Exxon Mobil）執行長伍茲（Darren Woods），以及雪佛龍執行長沃斯（Mike Wirth）等。

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