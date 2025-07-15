晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金登3週高點！但立馬下殺原因找到了

2025/07/15 08:49

黃金價格週一（14日）一度漲到三週高點。（彭博資料照）黃金價格週一（14日）一度漲到三週高點。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週一（14日）一度漲到三週高點，但很快回落，專家指出，這是因投資人有獲利回吐的情形，而目前市場聚焦在貿易談判和美國消費者物價指數（CPI）等數據表現。

紐約黃金期貨下跌0.1%，報每盎司3359.10美元；黃金現貨價下跌0.1%，報每盎司3350.97美元，稍早曾觸及6月23日以來最高。

《路透》報導，道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說：「金價在大漲之後出現一些獲利回吐，但總體而言仍保持在較高的出價。」

美國總統川普週末加強貿易戰力道，表示8月起將對歐盟和墨西哥大部分進口商品課徵30%關稅之後，歐盟、韓國等表示正在與川普協商貿易協議。

投資人注意週二公布的CPI和週三的生產者物價指數（PPI），以研判聯準會（Fed）可能的政策路徑。

梅萊克說：「我們有個持續表示希望看到降息的美國總統，因此我想，這對黃金來說終究是很不錯的支撐。」

其他貴金屬部分，《路透》報導，現貨白銀持平於每盎司38.36美元，但盤中稍早觸及 2011 年 9 月以來最高。

WisdomTree分析師沙阿（Nitesh Shah）說：「白銀的基本面堅實，正面臨供應不足，而且需求保持強勁的局面，尤其是來自太陽能的需求。白銀表現將追上黃金，目前黃金白銀比接近86。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財