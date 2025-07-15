黃金登3週高點！但立馬下殺原因找到了

黃金價格週一（14日）一度漲到三週高點。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週一（14日）一度漲到三週高點，但很快回落，專家指出，這是因投資人有獲利回吐的情形，而目前市場聚焦在貿易談判和美國消費者物價指數（CPI）等數據表現。

紐約黃金期貨下跌0.1%，報每盎司3359.10美元；黃金現貨價下跌0.1%，報每盎司3350.97美元，稍早曾觸及6月23日以來最高。

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《路透》報導，道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說：「金價在大漲之後出現一些獲利回吐，但總體而言仍保持在較高的出價。」

美國總統川普週末加強貿易戰力道，表示8月起將對歐盟和墨西哥大部分進口商品課徵30%關稅之後，歐盟、韓國等表示正在與川普協商貿易協議。

投資人注意週二公布的CPI和週三的生產者物價指數（PPI），以研判聯準會（Fed）可能的政策路徑。

梅萊克說：「我們有個持續表示希望看到降息的美國總統，因此我想，這對黃金來說終究是很不錯的支撐。」

其他貴金屬部分，《路透》報導，現貨白銀持平於每盎司38.36美元，但盤中稍早觸及 2011 年 9 月以來最高。

WisdomTree分析師沙阿（Nitesh Shah）說：「白銀的基本面堅實，正面臨供應不足，而且需求保持強勁的局面，尤其是來自太陽能的需求。白銀表現將追上黃金，目前黃金白銀比接近86。」

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