美股收盤》觀望關稅及財報！ 道瓊漲88點 台積電ADR走低

週一美股多上漲。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上週末加劇了貿易緊張局勢，宣布從8月1日起對歐盟和墨西哥進口產品徵收30%的關稅，不過投資人多認為這些關稅最終可能透過談判降低，加上第二季財報季將到來，週一美國股市仍多上漲。道瓊工業指數上漲88點、0.2%，標普500指數上漲0.14%，那斯達克指數漲幅0.27%，費城半導體指數則下跌0.87%，台積電ADR走低0.75%，收在228.67美元。

綜合外媒報導，針對川普上週六發出的關稅威脅，歐盟和墨西哥表示，打算在本月繼續與川普政府對話，以期達成降低關稅的協議。川普週一對俄羅斯發出警告，如果俄國總統普廷不同意在50天內結束對烏克蘭的入侵，將對俄羅斯徵收約100%的「二次關稅」。

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此外，本週即將發布的一系列財報備受矚目，包括摩根大通在內的各大銀行，將於週二開始發布季度報告。週二還將發布最新的美國消費者物價數據，預計該數據將顯示6月通膨率上升，因為賣家開始轉嫁關稅的成本。

個股方面，Netflix將於週四公布財報，週一上漲1.35%，電影娛樂工作室華納兄弟最新的超人電影週末首映票房表現強勁，上漲2.39%。大型科技股輝達下跌0.52%，微軟跌0.06%，蘋果下跌1.2%，電動車大廠特斯拉上漲1.08%。

道瓊指數上漲88.14點或0.2%，收44459.65點。

那斯達克指數上漲54.8點或0.27%，收20640.33點。

S&P500指數上漲8.81點或0.14%，收6268.56點。

費城半導體指數下跌49.57點或0.87%，收5646.72點。

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