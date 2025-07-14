無視川普聲聲催 克里夫蘭Fed總裁：美通膨仍高 Fed無降息必要

哈瑪克認為，美國通膨仍太高，沒有必要降息。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕儘管美國總統川普聲聲催促聯準會（Fed）降息，但美國克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）14日指出，基於美國通膨仍然太高，以及貿易關稅對物價的衝擊尚不明確，因此目前沒有立即調降利率的必要。

哈瑪克接受「福斯商業」專訪說，「我們相當接近中立利率的水準，因此我認為經濟具有韌性，運作相當良好，我不認為真有降低利率的需要，除非我們看到勞動力方面出現實質性走軟跡象」。

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路透報導，對於哈瑪克而言，高於2%目標的通膨水準仍是降低短期信貸成本的主要障礙。對於聯邦公開市場委員會（FOMC）訂於7月29日至30日舉行的會議，她說，「我以開放態度參與每一個會議，拭目以待數據將帶領我們走向何方」。

她補充，「從我目前看到的狀況來看，我們正實現就業方面的任務，但通膨方面的任務則尚未達成」。由於通膨仍然太高，「我認為對我們而言，維持限制性貨幣政策，以確定我們逐漸將通膨降至2%目標是重要的」。

過去幾週，多數的聯準會（Fed）官員似乎也認為，本月底的會議將維持目前4.25%至4.5%的基金利率不變。聯準會六月的會議上預計今年下半年將兩度降息，投資人普遍預期將在九月會議上開始降息。

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