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歐盟警告：川普30％關稅若生效 歐對美貿易毀於一旦

2025/07/14 21:00

歐盟警告，若川普30%關稅生效，對美貿易將摧毀。（法新社）歐盟警告，若川普30%關稅生效，對美貿易將摧毀。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕歐盟警告，如果美國對歐盟產品課徵30%，大西洋兩岸貿易形同被徹底摧毀。歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）14日說，「30%或30%以上的關稅效果大致相同，實際上就是禁止進行貿易」。

美國有線電視網（CNN）報導塞夫科維奇在出席布魯塞爾舉行的歐盟部長級會議前說，如果美國在8月1日起對歐盟實施新關稅，歐盟「幾乎不可能」持續當前的對美貿易水準。

他補充，「如果關稅維持在30%以上，我們所知的貿易將無法持續，進而對大西洋兩岸造成巨大的負面衝擊」；「我絕對竭盡所能防止此極度糟糕的局面發生」。

美歐的貿易關係十分緊密，根據歐洲理事會統計，去年歐盟與美國間的雙邊貨物與服務貿易規模達1.68兆歐元（1.96兆美元），佔近全球貿易30%。

然而美國總統川普一再指控歐盟對美採取不公平貿易行為，4月間他說，歐盟的成立就是為了「搞垮」美國，他指出，歐盟對美國產品課徵關稅，以及數位稅等「非貿易壁壘」支持此觀點。川普上週六宣佈對歐盟課徵30%新關稅，並於8月1日起生效。

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