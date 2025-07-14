美中關稅戰衝擊未解 中國下半年出口動能堪憂

中國上半年出口略有起色，但分析師指出，由於美國關稅政策的高度不確定性，下半年中國出口動能可能走弱。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據CNBC報導，由於美中關稅戰暫時休兵，中國出口商加緊接單搶市，中國6月出口動能回升，尤其對東南亞等非美市場的出口表現格外強勁，對美國出口跌幅縮小。但分析師指出，由於美國關稅政策的高度不確定性，下半年中國出口動能可能走弱。

中國海關總署表示，6月以美元計價出口年增5.8%，主要因為對非美市場的出口強勁，其中對東南亞出口激增16.8%（對越南出口成長23.8%），對歐盟成長7.6%；對美國的出口則下跌16.1%，為連續第3個月下跌，但跌幅較5月的34.3%減半。中國6月進口則年增1.1%，為今年以來首見成長。

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今年上半年中國出口成長5.9%，進口則下跌3.9%，貿易順差5859.6億美元（新台幣17.2兆元），較去年同期增加約35%。儘管上半年進出口數據樂觀，但分析師指出，由於美國關稅政策的高度不確定性，下半年中國出口動能可能走弱。

凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家黃梓純表示：「美國對中國關稅依然居高不下，中國製造商藉由降價快速擴大海外市佔率的能力，如今面臨越來越大的限制。」

黃梓純指出，中國6月進口反彈，可能是因為比較基期低所致，加上美中貿易戰暫時休兵，中國恢復對美國產品的部分需求，導致對美國進口的跌幅縮小。中國6月對美國進口下跌15.5%，低於5月的18%。

中國將於7月15日公布第二季GDP（國內生產總值）成長率，市場預估5.1%，低於第一季的5.4%。

銀保資產管理公司首席經濟學家張智威表示，下半年成長前景仍不明朗，因出口商預先出貨的動能可能減弱，重申北京當局須推出新財政刺激措施，來緩衝美國關稅對經濟的衝擊。

美國總統川普政府已加速與貿易夥伴的談判，威脅實施高關稅來迫使他們讓步，且顯然鎖定中國利用第三國的轉運行為。美國本月稍早宣稱與越南達成貿易協議，其中將對第三國經由越南轉運的產品徵收40%關稅，中國製造商經常利用越南轉運「洗產地」，來規避美國的高關稅。

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