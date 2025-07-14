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酷澎桃園物流中心啟用「酷涼專區」 幫員工降溫

2025/07/14 19:28

酷澎桃園物流中心啟用「酷涼專區」。（業者提供）酷澎桃園物流中心啟用「酷涼專區」。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美商酷澎（Coupang）今日表示，該公司以國際級環境安全衛生團隊（EHS）守護物流中心員工的健康與安全，位於桃園的物流中心今年起啟用「酷涼專區」，並透過全區定時補水提醒、鹽糖隨時取用等措施，以不同的方式照顧員工。

酷澎健康與福祉部資深經理經理劉怡辰表示，酷澎投入大量人力與資源，參考國際標準，設置完整的健康安全SOP，涵蓋物流中心安全規範、緊急應變計畫，以及心理諮商、法律與醫療等專業支援措施 。

劉怡辰指出，在各項支持員工的措施中，「酷涼專區」是專為物流中心員工設計的舒適休息空間，提供降溫設施與放鬆環境，有效提升員工在高溫工作環境中的舒適度與安全性。

劉怡辰強調，酷涼專區不只是物理空間的改善，更是企業對員工身心健康的深度承諾。這項設施是物流新標竿，代表酷澎對職場環境創新的高度重視。

酷澎表示，物流中心的「酷涼專區」設施是酷澎的環安衛政策「Coupang Care酷澎健康管理與關懷計畫」的重要一環，將Coupang Care概念延伸至健康文化、提升健康意識、強化韌性管理及鼓勵自主參與等面向，建立以個人健康生活為核心、員工全方位健康的職場環境。

酷澎也持續投入物流中心硬體設施升級，團隊依據物流中心的動線規劃，精心佈建HVAC冷氣空調系統，讓涼風能夠精準地送達員工所在位置；並於休息時段於休憩區提供冰品及電解質飲品，讓物流員工清涼一夏。

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