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WSJ爆比亞迪壓迫供應商恐怖狠招 廠商泣訴「每月一次」

2025/07/14 20:03

外媒指出，中國電動汽車製造商大打價格戰，供應商深受其害。（法新社）外媒指出，中國電動汽車製造商大打價格戰，供應商深受其害。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國車企為了搶市場，大打價格戰，還出狠招壓迫供應商。《華爾街日報》披露，比亞迪以先用一種其稱之為「迪鏈」的電子借據向供應商付款，廠商可能要等大半年才能變現，嚴重衝擊現金流，但是為保住訂單，只能勉強接受；不僅如此，比亞迪還要部分供應商降價10%，另有供應商更爆料，被要求降價的頻率甚至高達每月一次。

報導指出，比亞迪（BYD）最近將一款入門級電動汽車的價格降至相當於不到8000美元。供應商表示，為了達到如此低的售價，比亞迪等車企正藉由要求降價和拖延付款期，擠壓供應商。

比亞迪通常先用一種其稱之為「迪鏈」（D-chain）的電子借據向供應商付款，供應商可能要等大半年才能將這些票據變現。供應商們表示，這種付款方式嚴重影響現金流，但為了保住訂單，不得不勉強接受。

供應商還說，他們現在被要求降價的頻率有時甚至高達每月一次，車企也要求他們提交電費單、工人輪班紀錄和其他成本數據，以證明報價合理。汽車製造商還會去供應商的工廠，核實所報告的生產線工人數是否準確。

由於對這些做法感到不滿，一些汽車供應商已開始公開發聲。浙江孔輝汽車科技董事長郭川之前就寫了一封題為《我有一個夢想》的公開信，道出供應商的擔憂，立刻在網路瘋傳。

他寫道：「我有一個夢想，有一天在中國汽車產業，龍頭車企和大型供應鏈企業均有社會良知」。

根據《華爾街日報》看到的一封信函，去年11月比亞迪就2025年合約進行談判時，要求一些供應商降價10%。比亞迪寫道：「2025年，新能源汽車迎來重大機遇的同時，市場競爭也將更加激烈，進入大決戰、淘汰賽」，該公司呼籲「整個供應鏈共同努力、持續降本」。

報導說，過去5年，比亞迪的收入增加5倍，同期間應付帳款、應付票據和其他應付款項激增了8倍，達到540億美元，佔去年底總負債的3分之2；分析人士稱，這些款項基本上就是比亞迪積欠供應商的錢。

香港GMT Research分析師Nigel Stevenson直言，比亞迪近期的增長沒有一項是通過傳統債務融資，反而是透過擠壓供應商，為新工廠和設備騰出資金。

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