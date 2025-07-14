電商公布上半年熱銷IP排名 Labubu贏過初音

電商平台「露天市集」公布上半年熱銷IP排名。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土C2C（個人對個人）電商平台「露天市集」是台灣動漫顯著較熱絡的平台，今年的動漫電玩相關商品交易筆數已逾650萬筆。該公司今日表示，上半年動漫IP交易受惠串流平台人氣動畫帶動，買氣明顯攀升。

從露天市集公告的「2025露天市集交易趨勢報告：十大ACG動漫IP交易排行榜」來看，儘管日本IP仍是主流，但來自中國玩具品牌「泡泡瑪特」的代表IP「Labubu」的交易排名擠進前10名，且排名已高於知名的「初音未來」。

請繼續往下閱讀...

露天市集表示，從今年上半年的數據顯示，整體動漫電玩相關商品交易筆數超過650萬筆，其中13至28歲之間的買家連2年以雙位數增長，顯示露天市集的策略奏效，且看好暑假、7月底將舉辦的漫畫博覽會到來，動漫電玩商品商機將持續熱絡。

露天市集也公告上半年動漫電玩IP銷售排行，因近年Vtuber盛行，日本企業「Hololive」成員的相關商品熱帶，拿下上半年熱門交易的第1名，其次為爆紅動漫「吉依卡哇」、第3名是「鋼彈」，第4至10名分別為寶可夢、鬼滅之刃、名偵探柯南、三麗鷗的酷洛米與Hello Kitty、哥吉拉、Labubu、初音未來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法