晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台灣關稅「馬奇諾防線」看這數字 台股多空指標

2025/07/14 19:27

如果台灣輸美商品關稅能夠比照日本、南韓保持25%以下，對台股將是利多。（資料照）如果台灣輸美商品關稅能夠比照日本、南韓保持25%以下，對台股將是利多。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普向超過20個貿易夥伴發出了一系列關稅信函，設定的關稅水準為20%至40%，但目前對台灣的關稅遲未發布，台灣是否能夠守住關稅最後的「馬奇諾防線」，將攸關台灣產業和台股的多空走勢。

川普加大對加拿大、歐盟、墨西哥30%至35%的關稅威脅，對巴西商品徵收50%的關稅，同時，川普也確認，自8月1日起對進口銅徵收50%的關稅，與鋼鐵和鋁的關稅一致。

川普表示，如果與越南達成協議，越南的進口產品將面臨20%的關稅，低於川普4月威脅的46%。他還表示，如果越南商品轉運出口，而其原產國是中國等其他國家，那麼轉運的越南產品將面臨更高的40%關稅。

面對關稅風暴，如果台灣輸美商品關稅能夠比照日本、南韓等國，保持25%以下，對於台股將是利多，台灣企業訂單受影響有限，投資信心也能保持穩定。

但如果關稅超過25%，市場很可能將視為「惡性報復性關稅」，屆時台股可能面臨更大的壓力。25%關稅線就像是台股「多空線」。

目前川普已公布關稅的國家，幾乎都在25%以上，多數在30％至40%左右。此前川普曾向《NBC NEWS》節目透露，「我們只想說，所有剩下的國家都要支付，無論是15%還是20%」。台灣最終關稅尚未開牌，外界期待是否可望在20%以下，有機會成為川普口中「15%、20%」關稅的國家。

針對台美關稅談判進度，行政院已透過新聞稿指出，綜整各國目前收到美方關稅信的情況，主要是美方通知8月1日前雙方若未能另行達成協議將適用的稅率，而其中許多國家收到信仍持續談判。因此，台灣如果收到信，也並非代表目前台美談判完成後的結果，台美談判仍在持續進行中，並且已經初步約定下一輪實體磋商時程，雙方也表達希望在8月1日的期限前完成協議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財