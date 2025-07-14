台灣關稅「馬奇諾防線」看這數字 台股多空指標

如果台灣輸美商品關稅能夠比照日本、南韓保持25%以下，對台股將是利多。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普向超過20個貿易夥伴發出了一系列關稅信函，設定的關稅水準為20%至40%，但目前對台灣的關稅遲未發布，台灣是否能夠守住關稅最後的「馬奇諾防線」，將攸關台灣產業和台股的多空走勢。

川普加大對加拿大、歐盟、墨西哥30%至35%的關稅威脅，對巴西商品徵收50%的關稅，同時，川普也確認，自8月1日起對進口銅徵收50%的關稅，與鋼鐵和鋁的關稅一致。

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川普表示，如果與越南達成協議，越南的進口產品將面臨20%的關稅，低於川普4月威脅的46%。他還表示，如果越南商品轉運出口，而其原產國是中國等其他國家，那麼轉運的越南產品將面臨更高的40%關稅。

面對關稅風暴，如果台灣輸美商品關稅能夠比照日本、南韓等國，保持25%以下，對於台股將是利多，台灣企業訂單受影響有限，投資信心也能保持穩定。

但如果關稅超過25%，市場很可能將視為「惡性報復性關稅」，屆時台股可能面臨更大的壓力。25%關稅線就像是台股「多空線」。

目前川普已公布關稅的國家，幾乎都在25%以上，多數在30％至40%左右。此前川普曾向《NBC NEWS》節目透露，「我們只想說，所有剩下的國家都要支付，無論是15%還是20%」。台灣最終關稅尚未開牌，外界期待是否可望在20%以下，有機會成為川普口中「15%、20%」關稅的國家。

針對台美關稅談判進度，行政院已透過新聞稿指出，綜整各國目前收到美方關稅信的情況，主要是美方通知8月1日前雙方若未能另行達成協議將適用的稅率，而其中許多國家收到信仍持續談判。因此，台灣如果收到信，也並非代表目前台美談判完成後的結果，台美談判仍在持續進行中，並且已經初步約定下一輪實體磋商時程，雙方也表達希望在8月1日的期限前完成協議。

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