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產線轉移效應！中企「如潮水湧入」越南 加薪45％防挖角

2025/07/14 19:12

川普對關稅措施引發中企大舉湧入越南。（路透）川普對關稅措施引發中企大舉湧入越南。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國希望透過關稅施壓，降低對中國產品的依賴，《華爾街日報》指出，此舉引發中企在關稅較低國家的生產熱潮，遠未能將中國從全球供應鏈版圖中抹去，中國企業仍處於出口貿易的中心。

報導指出，5月間在越南太原設廠的家具製造商「中藝實業」，為1200名越南員工加薪近45%。該公司客戶包括美國零售巨頭沃爾瑪、家具裝修零售公司Lowe’s。公司創辦人李韌說，中國工廠為規避美國高關稅「如潮水湧入」越南，因此他需要對員工大幅加薪，以防他們被挖走。

報導說，儘管美國總統川普近期宣佈對越南產品課徵20%關稅，但相對於中國產品輸美動輒的40%至50%關稅，越南仍是較為划算的選擇。目前，河內機場擠滿了領取簽證的中國工人與管理人員。而今年上半年，中國在越南的新投資計畫超過800項，遠超過其他國家，大部分投資集中在製造業。

李韌說，他的公司正興建越南第二廠、並增聘數百工人，同時削減中國杭州總部的員工人數，對美出口產品的產線今年將100%轉移至越南，而該比例去年為30%。

川普雖表示，將對越南轉運的外國商品課徵40%關稅，但沒有具體說明什麼狀況叫做轉運。中藝實業負責北美銷售的Luke Lu指出，該公司在越南製造的產品中，70%的材料是在地採購，正努力為其他材料尋找越南廠商。他估計，雖然整體而言在越南生產的產品成本較中國高出10%至15%，但只要川普的關稅措施不再有變動，越南對美國的出口仍具優勢。

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