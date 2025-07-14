育世博旗下新藥明年有進展 目標明年創新板掛牌

育世博生技預計最快明年在創新板掛牌。圖為育世博董事長蕭世嘉。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃新藥公司育世博-KY（6976）董事長蕭世嘉今日表示，將持續以台灣為研發製造基地、美國為臨床與商業拓展據點，並規劃於2026年推進IPO申請流程，最快2026年下半年在證交所創新板掛牌。

蕭世嘉表示，育世博針對血液癌症研發的新藥ACE1831，正進行臨床1/2期收案，最快今年可完成收案，明年上半年會有臨床結果；至於針對實體腫瘤的新藥- ACE2016，臨床一期也在進行中，也期望明年第一季收案完畢。

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蕭世嘉指出，育世博的核心平台包括專有的「抗體細胞連結技術」（ACC）與新擴展的「抗體雙藥物複合體」（AD2C）技術，皆基於點擊化學（Click Chemistry）打造高穩定性、高精度的創新治療模式。

蕭世嘉表示，育世博將朝向「平台型生技新藥公司」定位邁進，「我們不僅要在臨床上創新，更期待透過完整的平台技術鏈結資本市場與國際策略夥伴，讓世界看見台灣生技的潛力。」

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