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黃仁勳與雷軍合照引熱議 中國網民大猜謎

2025/07/14 18:23

黃仁勳與雷軍的合影照片，具體拍攝日期和地點尚未確定。（擷圖取自新浪熱點）黃仁勳與雷軍的合影照片，具體拍攝日期和地點尚未確定。（擷圖取自新浪熱點）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳和小米創始人兼首席執行長雷軍笑容相擁的照片，在中國社交媒體上廣泛流傳，引發網友熱議，黃仁勳將在本周（16日）於中國舉行記者會，引起矚目。

黃仁勳與雷軍的合影照片，最初由中國媒體新浪熱點發布。照片中，兩人面帶微笑，十分親密。這些看似非正式拍攝的照片顯示，兩位科技大咖站在一起，其中一張照片中他們站在一輛小米SU7 Ultra電動車旁。

雖然照片的具體拍攝日期和地點尚未確定，但黃仁勳和雷軍都穿著長袖，引發網友猜測照片是否拍攝於近期。一些網友指出，更多影片片段似乎證實拍攝日期的準確性。

騰訊科技聯繫輝達時求證時，輝達回應：「這些照片我們沒有公佈過。我們不清楚具體細節。」

一位知情人士告訴中國媒體，這張照片是在黃仁勳拜訪私人客戶時被旁觀者拍到的，並不屬於黃仁勳的公開行程。根據中媒IT之家報導，消息人士拒絕透露照片的具體拍攝時間。

這張照片的發布正值黃仁勳計畫訪問北京的幾天前。預計他將於7月16日在北京舉行記者會，並出席中國國際供應鏈博覽會。這將是黃仁勳在2025年第三次訪中。

今年，輝達在中國市場的參與受到了越來越多的關注，尤其是在美國加強半導體出口管制的背景下。據輝達稱，出口限制導致2025年第1季和第2季的營收損失總計達135億美元。因此，黃仁勳的訪中引起業界的廣泛關注。

黃仁勳與雷軍的合影照片，他們站在一輛小米SU7 Ultra電動車旁。（擷圖取自新浪熱點）黃仁勳與雷軍的合影照片，他們站在一輛小米SU7 Ultra電動車旁。（擷圖取自新浪熱點）

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