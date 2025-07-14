打擊炒匯禿鷹！FT曝央行警告外資勿違反規定

外媒披露，我國央行警告外資勿違反規定。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了打擊禿鷹炒作新台幣，央行出重手警告外資。《金融時報》報導，央行已加強與少數外資的溝通，並要求他們自律並做出必要改善，原因是發現外資流入後未投資台股。

報導指出，我國央行在給該媒體的聲明中表示，已「加強與少數外資的溝通」，並「要求他們自我規範並進行必要改善」，此前，央行發現這些外資匯入的資金並未確實投資於國內證券，但央行並未透露哪些外資被點名。

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報導說，新台幣兌美元匯率今年以來已升值逾10%，對長期仰賴龐大貿易順差的台灣經濟構成威脅，央行發出這項警告之際，正試圖避免被美國貼上匯率操縱國標籤，另一方面又要控制新台幣強勁升值。

由於台灣被美國財政部列入匯率操縱觀察名單，巴克萊策略師Lemon Zhang表示，若央行大規模干預匯市，緩解新台幣升值壓力，恐被正式認定為匯率操縱國。他表示，為了在不進行直接干預的情況下減輕升值壓力，央行正加緊堵住漏洞，並抑制投機性短期資金流動。

報導提及，根據台灣法規規定，外資將資金換匯為新台幣後，必須用於實質投資。分析人士指出，儘管央行的外匯管理規定表明，台灣實質上並無外匯管制，但若違反此規定恐影響投資者在台灣的營運能力，因此讓央行得以透過類似間接手段影響匯率。

法國興業銀行亞洲區首席宏觀策略師Kiyong Seong直言，沒有多少人願意公然與央行對幹。美國前財政部官員Brad Setser亦稱，若與央行關係不佳，在台灣恐無法順利運作。

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