晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

打擊炒匯禿鷹！FT曝央行警告外資勿違反規定

2025/07/14 17:07

外媒披露，我國央行警告外資勿違反規定。（資料照，路透）外媒披露，我國央行警告外資勿違反規定。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了打擊禿鷹炒作新台幣，央行出重手警告外資。《金融時報》報導，央行已加強與少數外資的溝通，並要求他們自律並做出必要改善，原因是發現外資流入後未投資台股。

報導指出，我國央行在給該媒體的聲明中表示，已「加強與少數外資的溝通」，並「要求他們自我規範並進行必要改善」，此前，央行發現這些外資匯入的資金並未確實投資於國內證券，但央行並未透露哪些外資被點名。

報導說，新台幣兌美元匯率今年以來已升值逾10%，對長期仰賴龐大貿易順差的台灣經濟構成威脅，央行發出這項警告之際，正試圖避免被美國貼上匯率操縱國標籤，另一方面又要控制新台幣強勁升值。

由於台灣被美國財政部列入匯率操縱觀察名單，巴克萊策略師Lemon Zhang表示，若央行大規模干預匯市，緩解新台幣升值壓力，恐被正式認定為匯率操縱國。他表示，為了在不進行直接干預的情況下減輕升值壓力，央行正加緊堵住漏洞，並抑制投機性短期資金流動。

報導提及，根據台灣法規規定，外資將資金換匯為新台幣後，必須用於實質投資。分析人士指出，儘管央行的外匯管理規定表明，台灣實質上並無外匯管制，但若違反此規定恐影響投資者在台灣的營運能力，因此讓央行得以透過類似間接手段影響匯率。

法國興業銀行亞洲區首席宏觀策略師Kiyong Seong直言，沒有多少人願意公然與央行對幹。美國前財政部官員Brad Setser亦稱，若與央行關係不佳，在台灣恐無法順利運作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財