川普祭36％關稅大刀砍傷經濟 泰國遞橄欖枝討歡心

泰國財政部長Pichai Chunhavajira 表示，正在考慮擴大美國商品零關稅清單，盼美國降低對等關稅稅率。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在美東時間7日對14個國家發出第一波關稅信函，泰國維持36%，一旦落實恐造成GDP下滑1個百分點，泰國14日宣布，正考慮擴大美國商品「零關稅」清單，力拼取得更低的關稅稅率。

綜合《曼谷郵報》等外媒報導，泰國是收到川普關稅信函的國家之一，現在正分秒必爭敲定協議，以避開高額關稅。如果不能從其最大的出口市場獲得更低的關稅，可能會導致出貨量急劇下滑，並使泰國預期的經濟增長率下降多達1個百分點。

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目前泰國正在權衡允許更多美國商品零關稅進入市場，以説明說服川普降低36% 對等關稅稅率。泰國財政部長Pichai Chunhavajira 週一（14日）在一場商業研討會上表示，此前泰國已下調從其他國家進口的龍眼和吳郭魚的關稅，未來可能將來自美國的龍眼和吳郭魚等商品的關稅降至「零」。

他還表示，泰國政府也可能修改現有法規，允許美國左駕車（left-hand drive vehicles）進入泰國。

與此同時，泰國政府還準備提供2000億泰銖（約台幣1820億）的「軟性貸款」（soft loan，利率較低、還款期限較長，且通常附帶寬限期的貸款），來緩解關稅的影響。

Chunhavajira 還透露，美國在貿易談判提出的部分要求超過關稅和非關稅項目，並涵蓋地緣政治問題。他說，對這些要求讓步可能會引發國內局勢動盪，因此與美國達成的任何協議都必須對泰國有利且可持續性。

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