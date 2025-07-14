星亞視覺8月掛牌上櫃 訂單能見度看到年底

星亞視覺董事長戴呈易（右起）與總經理李柏龍看好今年營運優於去年表現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台亞半導體（2340）旗下系統事業星亞視覺（7753）預計8月上旬掛牌上櫃，總經理李柏龍今天表示，公司主要客戶持續以新建數位顯示屏為重要策略目標，加上運作超過15年的顯示屏陸續開始進入更新週期，有望帶來持續成長的訂單，整體能見度已達到5個月，預期新產能明年底落成之後，有機會帶動後年營運更上一層樓。

星亞視覺擁有超過30年的LED產業經驗 ，2022年從台亞獨立分割而出，專注於數位顯示系統、視覺燈光系統研發與產品製造，擁有多項技術專利，在全彩顯示系統市場佔有一定地位，系統級產品應用領域包括大型戶外廣告、場館大型帷幕燈光、交通資訊等，具備軟、硬體整合能力，全球累積逾千項成功案例，遍佈美國、歐洲、台灣、日本、中東、東南亞等地區。

請繼續往下閱讀...

星亞視覺目前資本額為2.21億元，管理層經營策略保持穩健，積極擴大業務接單範圍，拉高全球市佔表現，同時致力於訂單結構調整、生產製程效率優化，以及掌握原材料價格、嚴控各項成本費用等，助力整體營運良性成長，2024年營收7.97億元、年增8.31%，毛利率32.53%、年增1.26個百分點，每股盈餘（EPS）3.56元、年增18.66%。

展望未來，星亞觀察，多家美國廣告大廠皆看重數位戶外廣告市場，預估2023年至2028美國 相關支出的年均複合成長率將達11%，遠高於其它類別廣告的成長性，在目前數位戶外廣告滲透率僅約5.8%情況下，仍有大幅成長空間，星亞因此看好後續的數位顯示屏數量將持續穩定增長。

為因應未來營運成長，解決現有廠房使用空間不足，以及因應未來訂單成長有擴充產能需求，星亞已於今年陸續啟動建廠計畫，預計明年底前完成廠房興建，後年第一季完成搬遷並於第二季投產。新廠開始投入量產後，組裝空間大幅提升，預估大型顯示屏每月產能將成長1.5倍，未來新訂單陸續挹注將帶動營收成長。

李柏龍強調，星亞的目標是成為全球數位顯示與視覺燈光系統領域的領導者，競爭優勢為產品高度客製化與耐用年限高、掌握軟硬體關鍵技術，以及獨家開發控制系統，與客戶關係緊密並彈性因應需求，持續針對應用需求面研發，增加客戶附加價值，儘管新台幣匯率升值至29元，可能影響毛利率5個百分點，但全面營收仍然目標年增雙位數百分比。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法