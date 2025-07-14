台股配息高峰來臨，市值型ETF成股息再投入首選。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股7月進入配息高峰，投資人拿到的現金股息該怎麼投資?法人認為，股息再投入的優先選擇以市值型ETF為主，不僅操作靈活，更有望兼顧報酬與風險控制。

今年以來發行的台股市值型ETF新兵報酬率表現不俗，如聯邦台灣精彩50（009804）、華南永昌優選50（009808）、保德信市值動能50（009803）、富邦旗艦50（009802），顯示在當前台股市場環境下，經過設計優化的且費用率低的被動式產品，也有機會超越主動操作策略。

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法人指出，傳統市值型ETF高度貼近台股整體走勢，在多頭行情中具備同步上行的優勢，但若能進一步納入持股上限控管，便可有效分散特定權值股波動風險，聯邦009804 即採「單一成分股不超過30%」的設計，減少台積電1檔股票對整體報酬的主導性，在現階段表現較優異，波動較顯穩健且淨值創新高的主因。

法人也認為，低價市值型ETF提供投資人整張買進的便利性，有效避免零股溢價買貴的情形，加上具備配息穩定、流動性佳、支援質押與借券等功能，兼具收益性與資金彈性，在股息再投入的配置邏輯中顯得格外實用；此外，考量許多投資人持有台積電部位已達一定比例，在台積電股價處於相對高檔之際，適度進行逢高調節、轉入具分散機制的低價市值型ETF，有助於平衡成長參與與風險控制。

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