晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

同意和北市府解除北士科T17、T18合約？新壽否認

2025/07/14 15:11

外傳新光人壽同意和台北市政府解除北士科T17、T18地上權的合約，新壽今發布重訊否認。（資料照）外傳新光人壽同意和台北市政府解除北士科T17、T18地上權的合約，新壽今發布重訊否認。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕上週五傳出新光人壽發文台北市政府，表達希望將北士科T17、T18地上權直接轉移給輝達，有媒體進一步指出，新壽希望採合意解約的方式，北市府退還包括44億元的權利金以及土地租金。但新壽今發布重訊，表示此消息純屬臆測。

台北市副市長李四川上週五對外表示，收到新光人壽來文，表達希望將地上權直接轉移給輝達，但北市府認為此方式與契約不符且恐有圖利嫌疑，須進一步釐清移轉方式。

新光人壽北士科T17、T18基地面積達4公頃，於2021年取得地上權，依據契約，新壽須在2027年2月前取得使用執照方可轉讓；合約設定取得使用執照期限為2022年起5年，得展延2年，也就是2029年前應取得使用執照。

北市府認為最好的方式是北市府和新壽雙方合意解約，由市府透過合理價格將地上權贖回，再重新設定地上權；也透露新壽如不同意，北市府持續提供其他用地供輝達參考。

有媒體報導稱，新壽已同意採合意的方式解除合約，將地上權轉讓給輝達，由北市府退還權利金以及土地租金等，但此說法今遭新壽發布重訊澄清，表示純屬臆測。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財