同意和北市府解除北士科T17、T18合約？新壽否認

外傳新光人壽同意和台北市政府解除北士科T17、T18地上權的合約，新壽今發布重訊否認。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕上週五傳出新光人壽發文台北市政府，表達希望將北士科T17、T18地上權直接轉移給輝達，有媒體進一步指出，新壽希望採合意解約的方式，北市府退還包括44億元的權利金以及土地租金。但新壽今發布重訊，表示此消息純屬臆測。

台北市副市長李四川上週五對外表示，收到新光人壽來文，表達希望將地上權直接轉移給輝達，但北市府認為此方式與契約不符且恐有圖利嫌疑，須進一步釐清移轉方式。

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新光人壽北士科T17、T18基地面積達4公頃，於2021年取得地上權，依據契約，新壽須在2027年2月前取得使用執照方可轉讓；合約設定取得使用執照期限為2022年起5年，得展延2年，也就是2029年前應取得使用執照。

北市府認為最好的方式是北市府和新壽雙方合意解約，由市府透過合理價格將地上權贖回，再重新設定地上權；也透露新壽如不同意，北市府持續提供其他用地供輝達參考。

有媒體報導稱，新壽已同意採合意的方式解除合約，將地上權轉讓給輝達，由北市府退還權利金以及土地租金等，但此說法今遭新壽發布重訊澄清，表示純屬臆測。

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