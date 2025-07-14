快追上台積2奈米 傳英特爾18A良率上看70％遠超三星

傳英特爾18A開發進展迅速，其良率高於三星的SF2，但落後於台積電的N2（2奈米）。英特爾可望在今年年底前實現大規模量產。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾終於傳來好消息，據外媒報導，英特爾18A製程的良率已高於競爭對手三星目前的水平。根據KeyBanc Capital Markets的分析，一份研究報告聲稱，英特爾18A開發進展迅速，其良率高於三星的SF2，但落後於台積電的N2（2奈米）。英特爾可望在今年年底前實現大規模量產。

KeyBanc指出，英特爾可望實現下一代行動CPU的18A量產，預計2025年第四季良率將達到70%。雖然英特爾的良率預計不會超過台積電，但擁有一個強大的製程對英特爾來說已經足夠。

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先進晶片代工的良率穩定提升，對目前的英特爾至關重要，尤其是在18A更專注於Panther Lake等內部產品下；因此，英特爾必須確保這一階段的順利完成。

根據早前媒體報導，台積電在去年12月2奈米製程的試產當中，良品率就已超過60%，現在已提升至70%至80%，接近量產的水平。業界認為，英特爾的18A製程，其主要競爭對手是台積電的N2製程。

三星在2奈米（SF2）製程的測試生產中實現高於預期的初始良品率，但僅達30%以上。

另外，台積電規劃中的A14製程技術計劃於2028年開始生產，截至目前開發進展順利，良率表現優於預期進度。台積電指出，A14將在相同功耗下，提升達15%的速度；或在相同速度下，降低達30%的功率，同時邏輯密度增加超過20%。

英特爾計劃先以18A製程在尖端領域站穩腳跟，然後再以14A製程向外部客戶轉型。這項決定將使他們能夠在市場上推出更具競爭力的產品，並有可能與台積電的A14競爭。

不過，7月初也有媒體傳出，英特爾新任執行長陳立武考慮調整晶圓代工策略，擬將重心轉向「14A」製程，可能放棄推廣「18A」製程。若英特爾停止對外銷售18A製程，預估將面臨數億至數十億美元減損損失，董事會預計7月討論相關決策。因此，英特爾後續動態仍待觀察。

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