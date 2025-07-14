晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

快追上台積2奈米 傳英特爾18A良率上看70％遠超三星

2025/07/14 14:36

傳英特爾18A開發進展迅速，其良率高於三星的SF2，但落後於台積電的N2（2奈米）。英特爾可望在今年年底前實現大規模量產。（示意圖，彭博）傳英特爾18A開發進展迅速，其良率高於三星的SF2，但落後於台積電的N2（2奈米）。英特爾可望在今年年底前實現大規模量產。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾終於傳來好消息，據外媒報導，英特爾18A製程的良率已高於競爭對手三星目前的水平。根據KeyBanc Capital Markets的分析，一份研究報告聲稱，英特爾18A開發進展迅速，其良率高於三星的SF2，但落後於台積電的N2（2奈米）。英特爾可望在今年年底前實現大規模量產。

KeyBanc指出，英特爾可望實現下一代行動CPU的18A量產，預計2025年第四季良率將達到70%。雖然英特爾的良率預計不會超過台積電，但擁有一個強大的製程對英特爾來說已經足夠。

先進晶片代工的良率穩定提升，對目前的英特爾至關重要，尤其是在18A更專注於Panther Lake等內部產品下；因此，英特爾必須確保這一階段的順利完成。

根據早前媒體報導，台積電在去年12月2奈米製程的試產當中，良品率就已超過60%，現在已提升至70%至80%，接近量產的水平。業界認為，英特爾的18A製程，其主要競爭對手是台積電的N2製程。

三星在2奈米（SF2）製程的測試生產中實現高於預期的初始良品率，但僅達30%以上。

另外，台積電規劃中的A14製程技術計劃於2028年開始生產，截至目前開發進展順利，良率表現優於預期進度。台積電指出，A14將在相同功耗下，提升達15%的速度；或在相同速度下，降低達30%的功率，同時邏輯密度增加超過20%。

英特爾計劃先以18A製程在尖端領域站穩腳跟，然後再以14A製程向外部客戶轉型。這項決定將使他們能夠在市場上推出更具競爭力的產品，並有可能與台積電的A14競爭。

不過，7月初也有媒體傳出，英特爾新任執行長陳立武考慮調整晶圓代工策略，擬將重心轉向「14A」製程，可能放棄推廣「18A」製程。若英特爾停止對外銷售18A製程，預估將面臨數億至數十億美元減損損失，董事會預計7月討論相關決策。因此，英特爾後續動態仍待觀察。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財