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主動式ETF再添生力軍 安聯00984A掛牌上市

2025/07/14 12:39

安聯投信跨足主動式ETF首檔基金00984A今日在台灣證券交易所正式掛牌上市。（安聯投信提供）安聯投信跨足主動式ETF首檔基金00984A今日在台灣證券交易所正式掛牌上市。（安聯投信提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕安聯投信跨足主動式ETF首檔基金00984A今日在台灣證券交易所正式掛牌上市，安聯投信投資長張惟閔表示，00984A是一檔希望化被動為主動、將ETF再進化，並同時以主動策略發揮核心投資能力，幫助投資人聚焦台股資本利得與股利雙紅利機會的創新產品。設計上以「高息打底、成長加值」為訴求，聚焦「高股息」、「成長」雙主題，以核心高股息股票作為收益基礎，再搭配具成長潛力個股。

安聯投信總經理陳彥婷表示，台股近年來表現在國際主要市場上大放異彩，新商品的推動將更有助於吸引國際投資人參與，透過不同商品發展多元策略，亦有助於為台灣市場注入新活水。尤其目前台灣正朝向亞太金融資產管理中心發展，考量國際趨勢與台灣投資人的多元面貌，安聯從主動式基金跨足到主動式ETF，更能將主動投資核心價值觸及更多投資人。

00984A同時採用多策略模組，多元分散的概念是希望不被單一選股方法束縛、亦可掌握不同策略利基。以量化及質化兼具方式，保持投資組合靈活性，也提升投資組合的長期競爭力。

張惟閔表示，尤其今年遇到川普上任的對等關稅年，陰晴不定的市場變化，加大操作難度。面對全球黑天鵝及未知變數可能愈來愈多，此時主動投資就顯得重要。因為主動的優勢不僅著眼於明天的贏家、未來的潛在機會，更能有效率管理風險與波動。

展望後市，張惟閔表示，回顧台股上半年整體表現相對國際市場略顯保守，主要是分別受到關稅議題、匯率變動以及地緣政治，致使短線資金轉趨保守觀望。不過，這些短期雜音有望隨時間逐步明朗，市場焦點有望重新回歸企業基本面。從基本面觀察，台灣企業整體獲利動能依然穩健，預期2025年企業獲利有望維持雙位數成長；其中，電子類股盈餘成長幅度可望達20%至30%。

放眼下半年，張惟閔表示，就產業面，AI伺服器出貨已逐步進入放量期，有助帶動供應鏈營收與獲利同步成長。伺服器、高速運算與雲端資本支出持續擴張，台灣相關電子與半導體產業將是主要受惠者。非電子產業隨著關稅政策逐步明朗，內需導向與獲利穩健的企業亦有機會脫穎而出。

就國際議題上，張惟閔表示，下半年也有兩項關鍵利多值得關注。一是市場預期聯準會有望啟動降息循環，此將有助於全球資金回流風險性資產；二是「大而美法案」預計推動企業與個人減稅，對企業獲利與資本支出形成正向激勵，亦有助於消費動能回升，進一步帶動台灣供應鏈外溢效應。

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