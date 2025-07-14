台南工業區遭重創 已先恢復交通與電力

台南轄內柳營科技工業區等工業區遭丹娜絲颱風重創，已先恢復交通與電力。（南市經發局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕台南轄內柳營科技工業區、新吉工業區、永康科技園區及樹谷園區遭丹娜絲颱風重創，南市經發局今日表示，已先恢復交通與電力，同時申請國軍協助支援，儘速完成全園清理及設施復原，使園區功能全面恢復。

經發局統計傾倒路樹約1100棵、照明設施損壞約32盞，部分人行步道、告示導覽牌有不同程度損壞。其中以大量路樹倒塌情況最為嚴重，不僅壓毀部分人行道及設施，導致園區多條道路阻斷，受阻道路合計約有18000公尺，而柳科園區道路將近有7成、約7000公尺受路樹傾倒影響，其中雙向皆不通的約占4210公尺，包含連接柳營交流道及柳營市區的德元埤大道，嚴重影響交通與安全。

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經發局長張婷媛表示，總計動員約420人次及90台次車輛，迅速完成園區道路倒塌路樹排除，受損最嚴重的柳科園區於7月10日即已恢復單向通行，園區內廠商停電問題隔天即恢復供電，目前尚有倒塌路樹的公共綠帶區域。市府將持續強化工業區防災整備與應變能量，降低極端氣候衝擊，同時建立園區與廠商、管理單位間的即時聯繫及災情通報機制。

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