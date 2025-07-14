焦點股》雄獅：日韓團費下降20％激勵出國遊 價量齊揚

雄獅受惠暑假旺季，出國旅遊大增，價量齊揚。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕旅行社龍頭雄獅（2731）今日股價開高震盪，盤中一度上漲到163元、漲幅逾5%，截至10:30分，股價暫報160.5元，大漲6.5元，漲幅4.22%，成交量逾2130張，較前1交易日1624張，明顯增加。

雄獅表示，暑假旅遊旺季到來，學生與家庭的出遊需求大增，其中，在東北亞線、東南亞線機位供給充足下，日本、韓國團費較去年同期下降約20%，推升日韓旅遊明顯升溫，而東南亞團費則大致與去年同期持平。

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根據雄獅統計，暑期最受歡迎的團體旅遊目的地排名，第1名為釜山，其次依序為九州、馬來西亞與新加坡、北海道、泰國，其中，又以樂園、海島、季節文化主題商品最受青睞。雄獅指出，從釜山躍居最受歡迎的第1名，以及九州、北海道等非都會地區入榜，顯示2線城市逐漸成為台灣旅客的新寵。

另外，雄獅指出，因應旅客需求，推出主打3萬元有找的東京5日、神戶四國5日等行程的「夏旅爆省祭」活動，在優惠價格成為關鍵驅動力下，後續暑假訂單量可望持續向上攀升。

雄獅上半年營收為149.93億元，年增率12.1%。市場法人指出，第3季受惠暑假旺季，再加上台幣升值，雄獅第3季營收、獲利可期。

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