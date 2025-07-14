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力抗美國關稅衝擊 緯創總座曝集團「多重計劃應對」

2025/07/14 10:34

緯創今天舉辦內湖研發大樓新建工程開工動土典禮。（記者方韋傑攝）緯創今天舉辦內湖研發大樓新建工程開工動土典禮。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕關於美國新一波關稅政策尚未明朗，緯創（3231）總經理林建勳今天表示，目前客戶尚未出現調整拉貨或更動供應地的動作，公司也未接獲任何變動通知。緯創多年以來早已與客戶演練各種應變計畫，包含Plan B、C、D（B、C、D計畫）在內，都已預作部署，可視情況迅速啟動。

林建勳指出，雖然美方近來接連公布關稅清單，但真正的細節仍未釐清，「很多廠商還在查細節內容」。緯創現階段依舊維持原有出貨與供應規劃，未受實質影響。由於緯創集團的全球據點分布完整，橫跨亞洲、東南亞、美洲與歐洲，「若有任何影響，我們都有備援方案」，過去早在川普首度當選總統時，就與客戶共同模擬多重生產配置。

針對AI伺服器是否會受到新關稅波及，林建勳直言，「AI伺服器是剛性需求，就算有關稅，需求還是在」，相關技術仍在快速進展，效能更新與算力提升推動客戶持續採購，與筆電、手機等成熟消費性產品性質不同，「每個人都有手機、筆電，但AI伺服器還在建置階段，需求沒那麼容易降溫」。

相對之下，林建勳認為，筆電與手機可能因關稅推升終端售價而受到波及，「價格變高，消費者可能就不換新」，導致買氣轉弱。但在AI伺服器方面，即便有加稅壓力，企業端仍會持續更新採購，維持出貨動能。

至於美國本土設廠規劃，林建勳表示，德州達拉斯新廠預計2026年第1季開始量產，將主要負責伺服器生產。然而筆電與PC在美國設廠的可能性較低，主因是成本偏高，目前仍維持既有產地生產模式。

林建勳說，緯創在輝達（NVIDIA）美國總部附近設有辦公室與實驗室，近年也建置維修中心（RMA Center），維持高度合作關係。輝達宣布在台北設立第2總部後，有利於雙方進一步促進交流，「都在台北市，對我們來講很方便，是絕對正面的影響」。

在人才發展方面，林建勳透露，緯創將持續推動人才招募計畫，並強調近年離職率已降至個位數，「我們會努力提供更好的福利，希望員工能夠留任並長期發展」，隨著AI研發能量擴張，集團會繼續致力於強化在台北市的研發核心地位。

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